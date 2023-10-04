ارسال ۳۱۰۰ اثر از ۶ استان به جشنواره «عکس مرزن آباد»

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صادق کوهستانی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هدف دولت اقتصادی کردن روستاها است، به اجرای پروژه‌های مختلف در منطقه اشاره کرد و گفت: در حوزه گاز و آسفالت پروژه‌هایی با قدمت بین شش تا ۱۸ سال در منطقه وجود داشت که خوشبختانه طی دو سال اخیر به جریان افتاده است.

وی با اشاره به برپایی جشنواره فرهنگی گل نرگس سال قبل در مرزن آباد گفت: جشنواره ملی عکس مرزن آباد با هدف شناسایی ظرفیت‌های بخش مرزن آباد از جمله زیرساخت‌ها، آداب، رسوم و سنن و اماکن گردشگری، صنایع دستی، بقاع متبرکه و غیره برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ واحد بوم گردی در مرزن آباد وجود دارد، گفت: علاوه بر آثار بکر طبیعی و تاریخی، واحدهای گردشگری و بومی زیادی در مرزن آباد وجود دارد که باید معرفی شود.

صادق کوهستانی با اشاره به اینکه آثار منتخب جشنواره توسط داوران برجسته داوری می‌شوند، گفت: آثار منتخب در کتاب تهیه و گردآوری می‌شود و این اثر در قالب دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ می‌شود.

وی با اشاره به ارسال سه هزار و ۱۰۴ اثر به جشنواره ارسال شده است، گفت: این آثار توسط ۱۸۳ نفر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

بخشدار مرزن آباد با عنوان اینکه عکاسان و هنرمندان شش استان در این جشنواره شرکت کرده‌اند، گفت: رونمایی کتاب و اهدای تندیس در اختتامیه جشنواره انجام می‌شود.

وی با اشاره به تولید فرش دستبافت در گویتر مرزن آباد این هنر را قابل ثبت در فهرست ملی ایران دانست.

تهیه مستند ۱۰ شهید شاخص

بخشدار مرزن آباد با اشاره به رایزنی با یک مستند ساز و کارگردان گفت: قرار است درباره ۱۰ شهید شاخص این بخش مستندی تهیه و تولید شود.

صادق کوهستانی با اشاره به گستردگی و پراکندگی بخش مرزن آباد از مستقر نبودن شعبه برخی ادارات در بخش انتقاد کرد و گفت: یکی از معضلات و کمبودها این است که فقط یک کلانتری در منطقه وجود دارد و نیاز به گسترش امکانات و تجهیزات آن وجود دارد.

بخشدار مرزن آباد راه اندازی یک کلانتری را در بیرون بشم این بخش لازم و ضروری دانست.

مرتضی منصور سمایی مجری جشنواره عکس مرزن آباد با اظهار اینکه شهرستان چالوس با همه ظرفیت‌ها از داشتن یک سالن محروم است، گفت: این مسئله سبب می‌شود که برنامه‌های فرهنگی را در دیگر مناطق از جمله تهران اجرا کنیم.

وی با عنوان اینکه هنرمندان خوبی در جشنواره عکس کرده‌اند، گفت: در کتاب تمامی مناطق و روستاهای بخش مرزن آباد معرفی می‌شود.