به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های لیورپول و «یونیون سن ژیل» در هفته دوم لیگ اروپا ۱۳ مهر در ورزشگاه «آنفیلد» برگزار خواهد شد.

یورگن کلوپ سرمربی تیم فوتبال لیورپول در کنفرانس پیش از مسابقه شرکت کرد. او پیش از هر چیز به اشتباه داور در بازی قبلی این تیم با تاتنهام پرداخت و گفت: بازی با تاتنهام باید تکرار شود هرچند می‌دانم این امر بعید است که اتفاق بیفتد.

او به اخراج «دیگو ژوتا» در بازی با تاتنهام اینگونه واکنش نشان داد: ژوتا به دلیل اینکه حتی یک‌بار هم بازیکن حریف را لمس نکرده بود دو با کارت زرد گرفت و از بازی اخراج شد.

سرمربی لیورپول تاکید کرد می‌داند این اشتباهات از سوی داور، کمک داورها، داوران ویدئویی و داور چهارم عمدی نبوده است. اما تنها راه منصفانه این است که این مسابقه تکرار شود و روی نظرش مصمم است.

او در ادامه تاکید کرد: اگر یاد نگیرید، شکست شما به یک شکست واقعی تبدیل می‌شود». لیورپول باید «ذهنیت برتر» خود را به دیدار فردا با «یونیون سن ژیل» منتقل کند تا بتوانیم باخت مقابل تاتنهام را به فراموشی بسپاریم.

کلوپ در خصوص مصدومیت بازیکنان تیمش گفت: در بازی فردا «کودی گاکپو» به دلیل مصدومیت غایب خواهد بود.