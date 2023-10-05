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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۲۶

مدیر حوزه‌های علمیه:

نیروی انتظامی اقتدار و رافت را در مواجهه با مسائل مد نظر بگیرد

نیروی انتظامی اقتدار و رافت را در مواجهه با مسائل مد نظر بگیرد

قم- مدیر حوزه های علمیه گفت : نیروی انتظامی هم باید اقتدار و هم جنبه رأفت اسلامی را در مواجه ها با مسائل جامعه در نظر بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار سردار رادان فرمانده انتظامی کشور گفت: نیروی انتظامی رسالت‌های خطیری بر عهده دارد و در مأموریت‌های مختلف خوب عمل کرده و حوزه علمیه آمادگی همکاری با نهاد نیروی انتظامی است.

مدیر حوزه‌های علمیه بیان داشت: نیروی انتظامی طیف بسیاری از مأموریت‌ها را بر عهده دارد که در کمتر نهاد دیگری تعریف شده است.

وی با بیان اینکه ذات کاری نیروی انتظامی حفظ امنیت است بیان داشت: که این کار در همه دنیا سخت و دشوار است و در جمهوری اسلامی مأموریت حفظ امنیت جامعه ویژه است.

وی ادامه داد: اهمیت و ارزش کار شما به این است که در راستای صیانت از فرهنگ اسلامی گام بر می‌داریم که همه دستگاه‌ها باید همکاری لازم را با نیروی انتظامی انجام دهند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی باید منابع انسانی در تراز نشان جمهوری اسلامی در اختیار داشته باشد که دارای ویژگی‌های روحی، معرفتی برخوردار باشند افزود: امروز جوانان مؤمن و مجاهدی در این نهاد حضور دارند و یاد شهدای نیروی انتظامی و امنیت را گرامی می‌داریم.

امام جمعه قم تاکید کرد: نیروی انتظامی هم باید اقتدار و هم جنبه رأفت را در مواجه‌ها با مسائل جامعه در نظر بگیرد.

آیت الله اعرافی تاکید کرد: نیروی انتظامی باید از نظر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تأمین شود تا بتواند مأموریت‌های خود را به صورت مقتدرانه انجام دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: صیانت از امنیت امروز به یک دانش تبدیل شده که باید به ارتقا سطح علمی اقدامات در حوزه‌های مأموریتی این نیرو توجه شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه علمیه گفت: امروز حوزه علمیه در بخش‌های مختلفی کارهای تبلیغی صورت می‌دهد که حضور مبلغان در مدارس از جمله آنان است و حوزه آماده همکاری لازم با نیروی انتظامی است.

مدیر حوزه علمیه قم بیان داشت: از اقدامات ارزشمند نیروی انتظامی در کنار سایر دستگاه‌ها در خصوص سفر اربعین تشکر داریم و امسال اربعین به صورت آسان‌تر، ارزان‌تر و بهتر از سال‌های قبل برگزار شده است که امیدواریم با سهولت این جریان زیارتی در سالهای آینده نیز شاهد افزایش تعداد زائران باشیم.

کد مطلب 5903480

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