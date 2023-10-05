بازاریابی و صادرات بادام برای چهارمحال و بختیاری فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار پیش از ظهر پنج شنبه در جشنواره بادام شهرستان سامان اظهار کرد: برگزاری این جشنواره نشان میدهد که شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاری در حوزه اقتصاد حرف برای گفتن دارد.
وی تصریح کرد: لازم است مسیر تعامل بین تولید کنندگان بادام و حلقه آخر درآمدزایی در این شهرستان به بهترین شکل صورت گیرد.
کوشش تبار با بیان اینکه بادام باید یک عبارت آشنا برای منطقه باشد و بتوان این محصول را یک برند نمونه در کشور تبدیل کرد گفت: لازم است بازاریابی و صادرات محصول بادام منحصراً" برای چهارمحال و بختیاری فراهم شود.
وی با اذعان بر اینکه باید به کاری که جهاد کشاورزی انجام میدهد اعتماد کرد گفت: دوره تغییر و تحول است و باغداران ما باید برای تولید محصولات خود از روشهای جدید استفاده کند.
کوشش تبار با بیان اینکه شهرستان سامان فضای رقابت با محصول خوب دنیا را پیدا کرده است گفت: ایران ۴ درصد نیاز بادام دنیا را تولید میکند که با ظرفیتهای بیشمار این شهرستان میتوان این رقم را افزایش داد.
وی با تاکید بر اینکه فضای مطلوب برای توسعه و ارتقا تولید بادام در چهارمحال و بختیاری وجود دارد گفت: لازم است برای تولید این محصول به طور مداوم آموزشهای جدید را بپذیرند و نتایج بهتر از برداشتهای خود داشته باشند.
کوشش تبار یادآور شد: از محل محصولات این استان بهره بری را میتوان بالا برد و ۳ هزار خانواده میتوانند از آن نفع ببرند.
وی خاطر نشان کرد: باغداران در توسعه اقتصاد میتوانند نقش اساسی داشته باشند ولی باید نگاه سنتی خود را کنار گذاشته و به سیاستگذاریهای جدید اعتماد کنند.
کوشش تبار تشریح کرد: نیاز است تولید محصولات بادام افزایش پیدا کند و به بهترین نحو از زنجیره ارزش بادام برخوردار شد.
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