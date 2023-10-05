کشف بیش از ۳ تن انواع مواد مخدر در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عزیزاله ملکی در نشست تعاملی مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی گیلان و پلیس استان که به مناسبت فرارسیدن هفته انتظامی در شهرستان رشت برگزار شد ضمن تبریک این هفته اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۶ هزار و ۸۴۵ سرقت در سطح استان کشف شده که این آمار با افزایش ۵۰ درصدی کشفیات رو به رو بوده است.

وی با بیان اینکه هیچ سرقت خشنی در گیلان صورت نگرفته است، گفت: ۳۴ فقره قتل در سطح استان اتفاق افتاده که در این راستا ۴۵ قاتل نیز دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری و فرمانده انتظامی کل کشور از کشف هزار و ۲۱۳ قبضه سلاح گرم با افزایش ۱۹ درصدی خبر داد و افزود: ۳ تن و ۲۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز از ابتدای سال تا به حال توسط پلیس گیلان کشف و ضبط شده است.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به ورود بیش از ۱۲ میلیون خودرو به استان گیلان از ابتدای آغاز تعطیلات تابستانی تا آغاز سال تحصیلی، از کاهش ۲ درصدی تلفات و جان باختن ۵ نفر نیز در این رابطه خبر داد و بیان داشت: بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تماس با سامانه فوریتی ۱۱۰ برقرار شده است که ۳۰ درصد از این تماس‌ها منجر به اجرای عملیات و دستگیری شده است.

