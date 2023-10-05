نقش هیأت امنای صرفه جویی ارزی در تجهیز بیمارستان کودکان حکیم

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو صادق‌نیت، درباره جزئیات راه اندازی بیمارستان کودکان حکیم، اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت شهر تهران به ویژه در منطقه جنوبی نقش این بیمارستان در ارائه خدمات به شهروندان بسیار حائز اهمیت است.

وی افزود: نکته دیگر در ساخت بیمارستان کودکان حکیم در جنوب غرب تهران، ترکیب جمعیتی منطقه است که با توجه به برآورد شبکه بهداشت، تقریباً ۴۹ درصد این جمعیت ۱۸ سال هستند که کودک و نوجوان محسوب می‌شوند. همچنین این بیمارستان توسط خیّر ساخته شده که با تجهیز مناسب این بیمارستان با همراهی هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، عملکرد مناسبی را ارائه خواهیم داد و همچنین تشویق مضاعفی خواهد بود تا خیرین با امید بیشتری نسبت به ساخت بیمارستان اقدام کنند.

صادق نیت خاطر نشان کرد: بیمارستان حکیم با حمایتی که از جانب هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران داشته تجهیزات پیشرفته‌ای را دارد و تاکنون توانسته بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد نیازها را تأمین کند که قسمت مهمی از این تجهیزات بخش‌های ویژه NICU و ICU ، مرکز تصویربرداریMRI و CT و همچنین آنژیوگرافی‌هایی است که برای نوزادان و کودکان تهیه کرده‌ایم و آزمایشگاه این بیمارستان نیز به زودی و با همراهی هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران تکمیل خواهد شد تا ارائه خدمات به بهترین نحو انجام گیرد.

وی یادآور شد: از جمله اتفاقات مهمی که با کمک هیأت امنای صرفه جویی ارزی در حال انجام است بحث رادیوتراپی کودکان است و با یاری خدا برای اولین بار مهم‌ترین مرکز رادیوتراپی اطفال کودکان را در مرکز طبی راه‌اندازی خواهیم کرد.

رئیس بیمارستان کودکان حکیم تصریح کرد: هیأت امنای صرفه جویی ارزی اقدامات لازم جهت تأمین شتابدهنده و سی تی سیمیلاتور را انجام داده در همین راستا خیر محترم نیز تمهیدات لازم را در نظر گرفته و امیدواریم بهترین خدمات را که نه تنها در کشور بلکه در منطقه بی نظیر خواهد بود را ارائه دهیم.

بیمارستان آموزشی، پژوهشی و درمانی کودکان حکیم در منطقه ۱۸ واقع در جنوب تهران و با زیربنای ۲۹ هزار و ۶۵۰ متر مربع و ۲۶۶ تخت خواب، در زمینی به وسعت ۵۰ هزار مترمربع در ۳ طبقه ساخته شده است.