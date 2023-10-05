هنرجویان بیش از پیش به مطالعه کتاب بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حبشی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از انجمن سینمای جوانان استان اردبیل اظهار کرد: با خواندن یک کتاب می‌توان ۱۰ تا فیلمنامه نوشت ولی با دیدن ۱۰ فیلم نمی‌توان یک فیلم ساخت که در این راستا لازم است هنرجویان بیش از پیش به مطالعه بپردازند.

وی به بحث و تبادل نظر در خصوص تهیه کنندگی فیلم سینمایی در استان‌ها و مشکلات و موانع مربوط به آنها پرداخته و راهکارهای لازم را به آن‌ها نشان داد.

سینما علاوه بر هنر باید قابلیت درآمدزایی داشته باشد

در ادامه امیر رجبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز ضمن اشاره به اینکه کار هنرمند، هنر است و هنرمند باید امرارمعاش کند، گفت: سینما علاوه بر هنر بودن، یک صنعت است و باید قابلیت درآمدزایی داشته باشد.

وی افزود: متأسفانه هنر در سرزمین ما در حد تفنن باقی مانده و به عنوان صنعت سرگرمی محسوب می‌شود و در این میان دولت موظف است یا از کارهای ارزشی حمایت کند یا از تولیدات گیشه‌ای.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل بیان کرد: هنرمند واقعی کسی است که بتواند هر دو رو باهم پیوند بزند و هنرمندانه و با ظرافت ضمن پرداخت به مسائل ارزشی، فروش آن را نیز تضمین کند.

رجبی ضمن اینکه آرزوی خود را تولید فیلم سینمایی در استان عنوان کرد، افزود: با توجه به اینکه بعد دغدغه‌مندی در فیلم کوتاه بیشتر است، نباید به بهانه پرداختن به فیلم بلند، سینمای کوتاه را نادیده گرفت و باید توجه داشت که نگارش و ساخت فیلم کوتاه به مراتب مهم‌تر و سخت‌تر از فیلم بلند است.

وی با اشاره به اینکه در دنیا جهانی‌ترین آثار بومی‌ترین آثار هستند، ادامه داد: از جوانان تقاضا داریم تا با پرداختن به مسائل بومی و خلق آثار جهانی ضمن ثبت آنها به عنوان یک میراث برای آیندگان، فرهنگ خود نیز را به جهان معرفی کنند.

تداوم شور و نشاط در انجمن سینمای جوانان

میر دولت موسوی، مدیر انجمن سینمای جوانان استان اردبیل نیز ضمن اشاره به سابقه درخشان این انجمن در پرورش استعدادهای سینمایی در سطح کشور از افرادی که فعالیت خود را از انجمن سینمای جوانان اردبیل شروع کرده و به چهره‌های ملی و بین‌المللی تبدیل شده‌اند، نام برد.

وی افزود: با گذشت ۳۸ سال از سن انجمن هم چنان شور و شوق و نشاط در آن موج می‌زند و امید است حمایت‌های ویژه اداره کل باعث دوام و بقای این شور و نشاط باشد.