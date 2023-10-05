احتمال وقوع سیلاب در مازندران/ دمای هوا ۱۰ درجه کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی بعدازظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: براساس پیش بینی هواشناسی استان با تقویت جریان‌های خُنک و مرطوب شمالی و عبور امواج در تراز میانی جو از صبح امروز پنجشنبه شاهد بارندگی، وزش باد شدید موقتی، رعد و برق، کاهش دما بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد به ویژه در مناطق مرکزی و شرقی استان خواهیم بود.

وی افزود: هواشناسی پیش بینی کرد از عصر امروز احتمال بارش‌های رگباری شدیدتر و وقوع سیلاب از شهرستان بابلسر تا گلوگاه وجود دارد.

محمدی گفت: نیروهای خدماتی و امدادی استان با تمام قوا و تجهیزات آماده خدمات رسانی در صورت وقوع سیلاب احتمالی امروز هستند.

وی ادامه داد: در این مدت سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌ها، وزش باد شدید موقتی، وقوع صاعقه، کاهش دید، ریزش سنگ، اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی بویژه در جاده‌های کندوان و هراز، احتمال خسارت به تابلوها، سازه‌های موقتی و کم مقاوم، شکستن درختان کهنسال، اختلال در ناوگان حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای و آسیب به محصولات کشاورزی از پیامدهای این سامانه بارشی است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: رانندگان هنگام تردد در جاده‌های استان بویژه در محورهای کوهستانی و در هنگام شب، ضمن رعایت نکات ایمنی با کسب اطلاعات از مسیر و با احتیاط کامل رانندگی کنند.

وی گفت: در این مدت کوهنوردان و طبیعت گردان از صعود به ارتفاعات و مناطق کوهستانی و تردد و برپایی چادر و اقامت در فضاهای باز جدا خودداری کنند.