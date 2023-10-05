به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ژان کلود یونکر رئیس پیشین کمیسیون اروپا در گفتگو با «Augsburger Allgemeine» اعلام کرد که اتحادیه اروپا با القای امید کاذب به اوکراین جهت تسریع در روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، اوکراین را فریب می‌دهد.

یونکر در ادامه سخنان خود افزود: برخی سخنان در اروپا برای اقناع اوکراینی‌ها در رابطه با پیوستن سریع این کشور به اتحادیه اروپا گفته می‌شود. این سخنان باعث ناراحتی من هستند.

وی تصریح کرد: فکر نمی‌کنم عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا سودی برای این اتحادیه داشته باشد؛ زیرا فساد تا بن استخوان نظام کی‌یف رسوخ کرده است و اوکراین باید اصلاحات داخلی گسترده‌ای را صورت بدهد.

این در حالی است که پیشتر روزنامه پولتیکو به نقل از برخی منابع خبر داد که بروکسل آماده برگزاری مذاکرات رسمی با کی‌یف در رابطه با مسئله پیوستن این کشور به اتحادیه اروپاست. پولتیکو گزارش داد که این موضوع در دسامبر پیش‌رو اعلام خواهد شد.

سپتامبر گذشته نیز «اورسلا فوندرلاین» رئیس کمیسیون اروپا اظهار اطمینان کرد که اتحادیه اروپا قادر خواهد بود فعالیت‌های موفق خود را به شکل گسترده ادامه بدهد. همچنین وی اضافه‌شدن اعضای جدید به این اتحادیه را بهترین سرمایه‌گذاری در راستای صلح، امنیت و رفاه تمامی قاره اروپا دانست.