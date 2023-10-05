  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۵

رئیس پیشین کمیسیون اروپا:

اتحادیه اروپا با وعده تسریع در عضویت، اوکراین را فریب می‌دهد

اتحادیه اروپا با وعده تسریع در عضویت، اوکراین را فریب می‌دهد

رئیس پیشین کمیسیون اروپا وعده تسریع عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را در راستای فریب این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ژان کلود یونکر رئیس پیشین کمیسیون اروپا در گفتگو با «Augsburger Allgemeine» اعلام کرد که اتحادیه اروپا با القای امید کاذب به اوکراین جهت تسریع در روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا، اوکراین را فریب می‌دهد.

یونکر در ادامه سخنان خود افزود: برخی سخنان در اروپا برای اقناع اوکراینی‌ها در رابطه با پیوستن سریع این کشور به اتحادیه اروپا گفته می‌شود. این سخنان باعث ناراحتی من هستند.

وی تصریح کرد: فکر نمی‌کنم عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا سودی برای این اتحادیه داشته باشد؛ زیرا فساد تا بن استخوان نظام کی‌یف رسوخ کرده است و اوکراین باید اصلاحات داخلی گسترده‌ای را صورت بدهد.

این در حالی است که پیشتر روزنامه پولتیکو به نقل از برخی منابع خبر داد که بروکسل آماده برگزاری مذاکرات رسمی با کی‌یف در رابطه با مسئله پیوستن این کشور به اتحادیه اروپاست. پولتیکو گزارش داد که این موضوع در دسامبر پیش‌رو اعلام خواهد شد.

سپتامبر گذشته نیز «اورسلا فوندرلاین» رئیس کمیسیون اروپا اظهار اطمینان کرد که اتحادیه اروپا قادر خواهد بود فعالیت‌های موفق خود را به شکل گسترده ادامه بدهد. همچنین وی اضافه‌شدن اعضای جدید به این اتحادیه را بهترین سرمایه‌گذاری در راستای صلح، امنیت و رفاه تمامی قاره اروپا دانست.

کد مطلب 5903647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها