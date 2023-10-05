جشن گردو در بانه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیار پر افتخار کردستان نعمت‌های وافری را در دل خود دارد که یکی از این نعمت‌های ارزشمند تولید گردو است.

استان کردستان رتبه دوم تولید گردو را در کشور به خود اختصاص داده و در دل شهرهای این سرزمین پر افتخار شهر زیبا و سرسبز بانه بیشترین میزان تولید را به خود اختصاص داده است.

امروز شهرستان بانه در دل خود در یک روستای زیبا به نام شوی میزبان جشن بزرگ گردو شد و مسئولان کشوری، استانی، شهرستانی و کشاورزان به شکرانه این نعمت بزرگ کرد هم آمدند.

جشنواره بزرگ گردو در راستای ارائه روش‌های علمی و نوین کاشت و پیوند گردو، معرفی ارقام برتر گردو، تولید محصول سالم و توسعه بازارهای صادراتی برگزار شده است.

‌باغات کردستان دارای شناسنامه باغ شوند

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در این جشنواره به اهمیت صدور شناسنامه باغات اشاره کرد و اظهار داشت: لازم است طی امسال و سال آینده تمامی باغات استان کردستان دارای شناسنامه باغ شوند و عملیات کشاورزی در آنها ثبت شود.

محمد مهدی برومندی افزود: حداقل سالی ۴۰۰ هکتار باغات گردو در استان با ارقام تجاری و جدید سرشاخه کاری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هشت هزار هکتار باغ گردو در کردستان وجود دارد عنوان کرد: از این میزان یک هزار و ۵۰۰ هکتار آن سرشاخه کاری شده و از این لحاظ جزو استان‌های پیشرو در کشور هستیم.

معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه ضریب مکانیزاسیون در کشور ما حدود ۱.۲ اسب بخار در هر هکتار است بیان داشت: این میزان در بخش باغبانی کمتر است چراکه کمتر مورد توجه قرار گرفته و ما به دنبال تزریق اعتبارات برای جبران آن هستیم.

وی از پیگیری و تلاش‌های وافر استاندار کردستان در راستای توسعه بخش کشاورزی تقدیر کرد و گفت: اینکه استاندار کردستان جزو معدود استاندارانی است که در جلسات شورای معاونین و مدیران وزارت جهاد کشاورزی شرکت می‌کند و مهم نشان از تلاش ویژه استاندار کردستان برای بخش کشاورزی است..

برومندی از بررسی مشکلات استان کردستان در حوزه باغداری خبر داد و تصریح کرد: طی سفر ۲ روزه به کردستان مروری بر مشکلات باغداری استان خواهیم داشت و اعتباراتی برای باغداری استان در نظر خواهیم گرفت.

دبیرخانه جشنواره گردو در بانه ایجاد می‌شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان نیز در این جشنواره به میزان باغات گردو در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: در کل استان هشت هزار و ۲۲۲ هکتار باغ گردو وجود دارد که از این میزان افزون بر یک هزار و ۵۰۰ هکتار آن در شهرستان بانه است.

پیمان اسکندری افزود: برگزاری جشنواره‌ها عامل معرفی و برندسازی محصولات کشاورزی است و جشنواره توت فرنگی نیز یکی از جشنواره‌های مطرح مربوط به محصولات کشاورزی نه تنها در استان بلکه در کل کشور است.

وی با اشاره به اینکه تلاش می‌شود در ارتباط با دیگر محصولات شاخص استان هم چنین جشنواره‌هایی برگزار شود تاکید کرد: در راستای معرفی هر چه بهتر ظرفیت‌های کشاورزی استان کردستان و جذب سرمایه گذار در حوزه صنایع تبدیلی برگزاری این جشنواره‌ها ضروری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: ۸۰ درصد سطح باغات گردو استان مربوط به شهرستان‌های بانه، مریوان، سروآباد و سنندج است.

وی تصریح کرد: امسال پیش بینی شده بیش از ۲۳ هزارتن از این محصول در استان تولید شود.

گفتنی است؛ این جشنواره در سطح منطقه‌ای و با حضور استان‌های کردستان ایلام، لرستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان و آذربایجان غربی برگزار شد و با اجرای برنامه‌های شاد و هنری تولید این محصول را جشن گرفتند.

‌