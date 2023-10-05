به گزارش خبرنگار مهر، رحمان قربانیان عصر پنجشنبه در جلسه شورای مسکن در اردبیل اظهار کرد: در بازدیدی که از طرحهای نهضت ملی مسکن در استان اردبیل داشتیم، به جمعبندی مناسبی رسیدیم که در صورت همراهی مسئولان به ویژه تأمین منابع مالی از سوی بانکها، این طرح میتواند تا آخر دولت سیزدهم به سرانجام برسد.
وی تصریح کرد: در تأمین منابع مالی در اجرای نهضت ملی مسکن بانکها از پیمانکاران عقب ماندند و باید هر چه سریعتر تأمین منابع مالی با سرعت عمل بیشتر و تسهیلگری خاص از سوی بانکها انجام شود تا به صورت کیفی و کمی پروژهها سرعت عمل بیشتری به خود بگیرند.
معاون دفتر فنی وزارت کشور گفت: در استان اردبیل باید پروژههای بازآفرینی شهری و خودمالکین به عنوان سیاست اصلی دولت در حوزه نهضت ملی مسکن مورد توجه قرار گیرد تا بعد از آن پروژههای ۹۹ ساله در قالب نهضت ملی مسکن و شهرکهای جدید شروع شود.
قربانیان افزود: سهم بیشتر این طرح باید به طرحهای بازآفرینی شهری و خودمالکین داده شود و در روستاها نیز با تأمین و واگذاری زمین تا ۵۰۰ متر به صورت معیشتی امکان سکونت و حتی مهاجرت غیر معکوس به روستاها فراهم آید.
وی تدبیر اخیر بنیاد مسکن را در واگذاری زمین رایگان به روستاییان تا ۵۰۰ متر و به صورت معیشتی یادآور شد و خاطرنشان کرد: انتظار میرود روستازادگان در خود روستاها سکونت گزیده و با بهرهمندی از مزایای این طرح بتوانند به عمران و آبادانی روستاها کمک کنند.
قربانیان در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: در بسیاری از شهرها و حتی روستاها امکان تأمین منابع مورد نیاز برای آمادهسازی طرحها وجود ندارد که انتظار میرود با همکاری شهرداریها و بدون ترک تشریفات این پروژهها عملیاتی و اجرایی شود.
وی بیان کرد: در استان اردبیل پروژههای واگذار شده به بنیاد مسکن و قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و حتی سپاه در شأن و رتبه این مجموعههای انقلابی، برازنده و شایسته روند پیشرفت و تحول نداشته که امیدواریم با یک رویکرد درست و تدبیر مناسب پروژههای این نهاد انقلابی اجرایی و عملیاتی شود.
معاون دفتر فنی وزارت کشور گفت: در روستاها قرار است زمین رایگان در قالب واگذاری ۹۹ ساله با متراژ ۵۰۰ متر و به صورت معیشتی انجام شود که انتظار میرود در استان اردبیل نیز این واگذاری از سوی بنیاد مسکن انجام شود.
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