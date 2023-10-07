جابجایی بیش از دومیلیون تن کالا در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان، تیمورباقری اظهار کرد: دو میلیون و۱۸۲ هزار و ۲۹۸ تن کالا طی ۶ ماهه نخست سالجاری در استان جابه جا شده اند که این میزان، نسبت به سال گذشته افزایش ۶ درصدی در تناژ و افزایش ۱۰ درصدی در تعداد سفرداشته است.
وی اظهار کرد: این میزان کالا در قالب ۱۳۲ هزارو ۹۲۶ سفر باری و توسط ۷۲ شرکت حمل و نقل داخلی جابه جا شده اند.
وی ادامه داد: عمده کالاهای جابه جا شده طی این مدت سیمان، فرآوردههای نفتی و آرد بوده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی رانندگان سختکوش و فعالان حوزه حمل و نقل افزود: در حال حاضر سه پایانه، بیش از نه هزار راننده و ناوگان باری فعال در استان در حال فعالیت هستند.
باقری در پایان گفت: هم استانیها، رانندگان و صاحبان کالا میتوانند هرگونه مشکل و شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ به منظور رسیدگی به این اداره کل اطلاع دهند.
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