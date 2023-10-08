دریافت 10 MB کد مطلب 5905497 https://mehrnews.com/x33cCn ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۷:۵۸ کد مطلب 5905497 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۷:۵۸ لحظه هدف قرار گرفتن برج وطن در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی تصاویر ویدئویی از لحظه هدف قرار گرفتن برج وطن و تخریب کامل آن در مرکز شهر غزه را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تصاویری از یورش گردانهای القسام به پایگاههای نظامی صهیونیستی لحظه اصابت یک راکت از نیروهای مقاومت به خیابانی در تلآویو لحظه اصابت موشک مقاومت فلسطین در عسقلان افزایش شمار شهدا و زخمیهای حملات رژیم صهیونیستی به غزه گفتوگوی تلفنی بورل با مقامهای تشکیلات خودگردان فلسطین و تلآویو درخواست آمریکا از محمودعباس در میانه جنگ در فلسطین تلفات صهیونیستها به ۳۰۰ کشته رسید برچسبها رژیم صهیونیستی غزه مقاومت فلسطین طوفان الاقصی
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