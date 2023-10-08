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کد مطلب 5905497
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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۷:۵۸

لحظه هدف قرار گرفتن برج وطن در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی

لحظه هدف قرار گرفتن برج وطن در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی

تصاویر ویدئویی از لحظه هدف قرار گرفتن برج وطن و تخریب کامل آن در مرکز شهر غزه را مشاهده می‌کنید.

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