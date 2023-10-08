به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، وزارت بهداشت غزه در جدیدترین آمار اعلام شده تاکید کرد که تاکنون در جریان حملات ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه ۲۵۶ شهروند فلسطینی از جمله ۲۰ کودک به شهادت رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش در جریان حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه تاکنون هزار و ۷۸۸ شهروند فلسطینی از جمله ۱۲۱ کودک زخمی شده‌اند.

روز گذشته گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن بود که در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه ۱۹۸ فلسطینی شهید و ۱۶۱۰ نفر دیگر زخمی شدند. نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی از ظهر روز گذشته چندین بار مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کرد.

ایاد البزم، سخنگوی وزارت کشور و امنیت ملی فلسطین اعلام کرده بود که رژیم صهیونیستی صدها حمله هوایی را در مناطق مختلف نوار غزه انجام داده و برخی منازل مسکونی و ساختمان‌های غیرنظامی و خدماتی را هدف قرار داده است.

گفتنی است نیروهای مقاومت فلسطین از صبح روز گذشته در یک عملیات دقیق و هماهنگ ضمن عبور از مرزهای غزه و ورود به شهرک‌های اشغالی در اطراف نوارغزه، در کمتر از نیم ساعت بیش از ۵ هزار راکت و موشک به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کردند.

تصاویر فرار صهیونیست‌ها با لباس شخصی، کشته شدن سربازان مرزی، غنیمت گرفته‌شدن ماشین و حتی تانک‌های اسرائیلی در پاسگاه‌های مرزی همگی نشان از عمق غافلگیری صهیونیست‌ها دارد.