اصغر گونجی در گفتوگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه به مناسبت روز روستا و عشایر ۱۷ پروژه عمران روستایی در استان سمنان به بهره برداری رسید، ابراز داشت: این طرحها به ارتقا کیفیت زندگی در روستاها منتهی شده و باعث رونق گردشگری و گردش اقتصادی در روستاهای استان میشود.
وی ضمن بیان اینکه این پروژهها اجرای طرحهای هادی را در بردارد، افزود: آسفالت، جدول گذاری، سنگفرش، جدول گذاری و اجرای دیوار سنگی از جمله طرحهای اجرا شده سطح روستاهای استان سمنان هستند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان با بیان اینکه این طرحها در گرمسار، دامغان، بسطام و شاهرود، مهدیشهر، میامی و سمنان اجرایی شدند، ابراز داشت: این طرحها چشمانداز بهتری به روستاها داده و شرایط زیست محیطی را ارتقا میبخشد.
گونجی بابیان اینکه برای اجرای این طرحها ۴۶۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، تصریح کرد: دسترسی مردم ساکن در روستاها به تسهیلات اجتماعی، بهبود کیفیت خدمات رسانی مهمترین رویکرد این طرحها هستند.
وی بابیان اینکه اجرای طرح هادی شرایط زیست بهتری را برای مردم ساکن روستاها فراهم میکند، افزود: انجام طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، صدور سند اماکن روستایی و صدور و تحویل ۴۸ هزار فقره سند مالکیت مهمترین اقدامات بنیاد مسکن استان سمنان شمار میرود.
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