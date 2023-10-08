برپایی مدرسه کشوری فناوری و کارآفرینی نظام سلامت برای دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) با حضور بیش از ۱۵۰۰ نفر از دانشجویان برگزار شد.

دکتر نیما رضایی دبیر کمیته کشوری تحقیقات و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور با اشاره به محورهای‌ ویژه کنگره عنوان کرد: بیست و چهارمین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی کشور به محورهای تله‌مدیسین و فناوری‌اطلاعات، هوش مصنوعی، بیگ دیتا و آینده‌پژوهی سلامت، پزشکی شخصی‌سازی‌شده، ژنتیک‌انسانی و رویکردهای نوین درمانی و طراحی و ساخت واکسن‌ و داروهای جدید (نوآوری دارویی) اختصاص داشت.

وی ادامه داد: در راستای برگزاری کنگره شاهد حضور سخنرانان کلیدی، برگزاری پنل های ارائه (۲۶ پنل) و ورکشاپ ها، نشست انتقال تجربه و بازدید از مکان های علمی (تورهای فناوری از مراکز علمی و تحقیقاتی) و گردشگری صورت پذیرفت.

رضایی در ادامه به برگزاری نمایشگاه محصولات فناورانه در حاشیه کنگره اشاره کرد و گفت: محصولات نمایشگاه در حوزه های دارویی، تجهیزات پزشکی، سلامت دیجیتال، ملزومات پزشکی و شبیه سازهای پزشکی عرضه شد.

وی از برگزاری دومین جشنواره ملی پژوهش و فناوری کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سه بخش خبر داد و تصریح کرد: قالب دریافت آثار در جشنواره شامل: عکاسی، نقاشی، کاریکاتور و اینفوگرافی است که در سه بخش حقیقی در دو مقطع تحصیلی عمومی و تحصیلات تکمیلی (در سه تیپ دانشگاهی)، حقوقی در بین کمیته های تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور (در سه تیپ دانشگاهی) و بخش محصول شامل مقاله، کتاب، پایان نامه، فناوری (فارغ از تیپ دانشگاهی) است.

بیر کمیته کشوری تحقیقات و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور با اشاره به دستاوردهای این کنگره اظهار داشت: تعداد ۲۱۸۲ مقاله در کنگره پذیرش شد ۱۳۲ طرح فناوری و اختراعات متشکل از ۸۲ طرح فناوری و طرح ۴۸ اختراع به دبیرخانه رسید. ۵۰۳ رزومه در بخش دانشجویی دریافت شد که با همکاری ۱۸۰ داور دانشجویی مکاتبه‌ای و ۱۰۰ داور هیات علمی مکاتبه‌ای طرح‌ها ارزیابی شدند.

وی درباره دستاوردهای کنگره گفت: تقویت رویکرد بین المللی کنگره، رکوردشکنی آمار دریافت و اکسپت خلاصه مقالات در تمام ادوار کنگره سالیانه، نمایه سازی مقالات در ژورنال های علمی، توجه ویژه به پنل فناوری و اضافه شدن اختراعات، برگزاری بزرگترین مدرسه کشوری فناوری و کارآفرینی نظام سلامت، برگزاری استارت‌آپ ویکند نظام سلامت و برگزاری جشنواره جانبی علم و هنر در کنگره از مهم‌ترین دستاوردها به شمار می‌رود.