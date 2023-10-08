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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۴

خبر «بمب‌گذاری در بوشهر» کذب است

خبر «بمب‌گذاری در بوشهر» کذب است

بوشهر- انتشار خبری مبنی بر بمب گذاری در یک از درمانگاه‌های بوشهر تکذیب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس بوشهر، وجود یک ساک مشکوک در یکی از درمانگاه‌های بوشهر، باعث تماس مردم با پلیس شده که گروه چک و خنثی‌سازی پلیس در محل حاضر و پس از انجام اقدامات میدانی برای پیشگیری از هرگونه خطر و آسیب احتمالی برای شهروندان مجاور محل اعلامی، در هنگام بررسی صحنه شخصی که خود را دستیار پزشک جراح شاغل در درمانگاه معرفی می‌کند به پلیس مراجعه و بیان می‌کند که این ساک متعلق به او بوده و به دلیل عجله برای همراهی پزشک تا فرودگاه برای عزیمت به تهران، ساک را قبل از سوار شدن به خودرو، درب درمانگاه جا گذاشته است.

در ادامه و با بررسی محتویات درون کیف و احراز مالکیت ساک بر اساس محتویات و مدارک هویتی شخصی داخل آن و تأیید صحت ادعای وی، ماجرا خاتمه می‌یابد.

کد مطلب 5905613

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