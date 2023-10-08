به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس بوشهر، وجود یک ساک مشکوک در یکی از درمانگاه‌های بوشهر، باعث تماس مردم با پلیس شده که گروه چک و خنثی‌سازی پلیس در محل حاضر و پس از انجام اقدامات میدانی برای پیشگیری از هرگونه خطر و آسیب احتمالی برای شهروندان مجاور محل اعلامی، در هنگام بررسی صحنه شخصی که خود را دستیار پزشک جراح شاغل در درمانگاه معرفی می‌کند به پلیس مراجعه و بیان می‌کند که این ساک متعلق به او بوده و به دلیل عجله برای همراهی پزشک تا فرودگاه برای عزیمت به تهران، ساک را قبل از سوار شدن به خودرو، درب درمانگاه جا گذاشته است.

در ادامه و با بررسی محتویات درون کیف و احراز مالکیت ساک بر اساس محتویات و مدارک هویتی شخصی داخل آن و تأیید صحت ادعای وی، ماجرا خاتمه می‌یابد.