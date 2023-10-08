۴.۷۳ میلیون مترمکعب به ذخایر منابع آب زیر زمینی لرستان اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: با انجام اقدامات تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی، ۴.۷۳ میلیون مترمکعب آب، به ذخایر منابع آب زیر زمینی استان لرستان افزوده شد.

وی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ۳۵ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است که حجم ذخیره شده از انسداد این چاه‌ها ۱.۵ میلیون مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: به‌منظور پیشبرد اهداف طرح تعادل بخشی و با پیگیری گروه‌های گشت و بازرسی شرکت آب منطقه‌ای لرستان، تعداد ۲۷ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز دارای پروانه، نصب و از برداشت حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب آب زیر زمینی جلوگیری شد.

حسن‌نژاد، تصریح کرد: از دیگر اقدامات مؤثر در راستای صیانت از منابع آبی استان، توقیف ۲۰ مورد دستگاه حفاری غیرمجاز، اصلاح و تعدیل ۱۱۲ مورد پروانه چاه‌های مجاز و تعیین تکلیف ۲۰ مورد چاه‌های فرم یک برای دریافت پروانه بهره‌برداری است که در مجموع با اقدامات انجام شده، ۴.۷۳ میلیون مترمکعب آب ذخیره و به حجم منابع آب زیر زمینی استان افزوده شد.