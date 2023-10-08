۱۳۰۰ اثر به جشنواره عکس و فیلم «کویر و زندگی» ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخنده صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به سومین جشنواره ملی عکس و فیلم مستند «کویر و زندگی»، بیان کرد: این جشنواره در اردیبهشت سال جاری با انتشار فراخوان کار خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: پس از پایان مهلت ارسال آثار، هزار و ۲۴۷ اثر از ۱۷۴ عکاس و ۵۰ فیلم مستند از ۴۰ فیلمساز، توسط دبیرخانه این جشنواره دریافت شد.

فرخنده با بیان اینکه پس از انجام داوری اولیه آثار در دو بخش عکس و فیلم مستند، تا پایان مهرماه، آثار راه یافته به مرحله نهایی داوری، اعلام می‌شود، افزود: در بخش عکس، لوح تقدیر و تندیس جشنواره و مجموع مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال وجه نقد، به رتبه اول تا ششم اهدا می‌شود.

وی بیان کرد: در بخش فیلم مستند هم، لوح تقدیر و تندیس جشنواره و مجموع مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال وجه نقد، به جایزه بزرگ جشنواره و بهترین‌ها در کارگردانی، تصویربرداری، دستاورد فنی و پژوهش، اهدا می‌شود.