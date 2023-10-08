تقویت مبانی فرهنگ قرآنی در مدارس اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی برنامه‌ها و عملیات سازی تفاهم نامه فرهنگی مشترک با مدیر کل و معاونین آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: تشکیل انجمن اسلامی معلمان ضرورت فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت اسلامی است.

وی جهت دهی جریان آموزشی را وظیفه اصلی مجاهدان عرصه علم و دانش عنوان و خاطرنشان کرد: مدیریت عرصه آموزش و پرورش باید همراه با نگاه راهبری در راستای تربیت صحیح نسل آینده باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل تقویت مبنای دینی، قرآنی و فرهنگی در مدارس را مهم ارزیابی کرد و افزود: در راستای همکاری آموزشی با اداره کل آموزش و پرورش استان، دوره‌های توانمندسازی ویژه دانشجو معلمان و نیز دبیران دینی و قرآن توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل انجام و در مباحث قرآنی، تربیتی، دینی و اعتقادی محتوای آموزشی ارائه می‌شود.

جعفرزاده بیان کرد: اجرای «طرح قرآنی سمیر» راهکاری مؤثر در تبیین پیام‌های قرآنی در حوزه مسائل روز جامعه و نیاز جوانان در بخش‌های فرهنگی و اجتماعی است.

وی با تاکید بر تقویت ارتباط و تعامل آموزش و پرورش با تبلیغات اسلامی گفت: همکاری در زمینه فرهنگی، هنری و تربیتی با همکاری «بنیاد ملی نوجوان» و اعزام مربیان برای مراکز پیش دبستانی و مهدکودک توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از جمله موارد همکاری با آموزش و پرورش است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل تشکیل انجمن اسلامی معلمان را ضرورت مهم فرهنگی در آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: انجمن اسلامی معلمان در تمام شهرستان‌های استان با عضویت نخبگان و نیروهای انقلابی از بدنه آموزش و پرورش باید تشکیل و به صورت مستمر و اثربخش فعالیت کنند.

جعفرزاده تصریح کرد: تشکیل کانون‌های فرهنگی، تبلیغی و هیئت مذهبی نوجوانان در مدارس می‌تواند در تربیت دینی دانش آموزان و نیز توانمندسازی دبیران و کادر آموزشی و اجرایی مدارس مؤثر باشد.

وی با اشاره به تولید محتوا توسط فعالان فرهنگی تبلیغات اسلامی اردبیل اظهار کرد: بیش از ۱۰۰ کلیپ با محتوای فرهنگی با موضوعات حجاب و عفاف، زندگی شهدا، اخلاق و آداب اسلامی و مسائل روز جامعه تولید و آماده پخش در مدارس است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی اردبیل با تاکید بر افزایش مدارس علوم و معارف اسلامی صدرا در استان گفت: هم اکنون دو مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرا در مرکز استان با پوشش دخترانه و شهرستان مشگین شهر با پوشش پسرانه فعالیت دارد که به دلیل استقبال دانش آموزان نیازمند احداث این مدارس در شهرستان‌های پارس آباد، گرمی و نیز مدرسه پسرانه در اردبیل هستیم.