به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری صبح یکشنبه در نشست هم اندیشی برنامه‌ها و عملیات سازی تفاهم نامه فرهنگی مشترک با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: حضور ۴۵۰ روحانی در مدارس، فعالیت اثربخش در حوزه فرهنگی و تبلیغی است.

وی خاطرنشان کرد: میزان نقش و تأثیرگذاری روحانیون در مدارس مستقیماً در کاهش آسیب‌های اجتماعی بین نوجوانان و جوانان مؤثر بوده و نیازمند تقویت این حضور در مدارس هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل گفت: روحانیون فعال در مدارس در امر پاسخگویی به شبهات، فعالیت در طرح امین، مشاوره ویژه دانش آموزان و اولیا و نیز برگزاری گفتمان‌های دینی اقدامات مؤثری انجام داده و این فعالیت‌ها همچنان ادامه دارد.

صفری بیان کرد: کمبود فضای آموزشی و نیز پایین بودن سرانه این فضاها مشکل جدی برای آموزش و پرورش است که باید در راستای حل آن اقدامات لازم از سوی مسئولین استانی و نیز جذب خیرین مدرسه ساز انجام شود.

وی ادامه داد: استان اردبیل در مقطع ابتدایی کمبودی در زمینه معلم ندارد و این نشان از تدابیر شایسته در حوزه آموزش و پرورش است که در کشور کم نظیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش اردبیل از همکاری اداره کل آموزش و پرورش با تبلیغات اسلامی در زمینه فعال سازی انجمن اسلامی معلمان خبر داد و خاطرنشان کرد: فعال سازی انجمن اسلامی معلمان با عضویت نیروهای متعهد و توانمند راهکار مؤثر در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است.