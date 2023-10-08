صادرات خرمای هرمزگان ۴۵ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ‌زاده میزان صادرات خرمای سال گذشته در استان هرمزگان را ۴۰ هزار تُن اعلام کرد و افزود: در سال جاری این میزان به ۴۵ هزار تُن افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ درصد از محصول خرمای هرمزگان صادر و ۸۰ درصد نیز به مصرف داخلی می‌رسد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان؛ بازار هدف خرمای این استان را استان‌های تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و یزد عنوان کرد و افزود: عمده خرمای صادراتی نیز به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، مالزی، امارات، ترکیه، پاکستان، هند و روسیه ارسال می‌شود.

شیخ‌زاده با بیان اینکه خرمای پیارُم شهرستان حاجی‌آباد هرمزگان یکی از مرغوب‌ترین و گران‌ترین خرمای بازارپسند این استان در ایران و حتی جهان است، گفت: از نظر ریالی پیارم بالاترین سودآوری برای باغداران این استان نسبت به دیگر استان‌ها را دارد.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد از خرمای پیارُم به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپایی، آسیای میانه، استرالیا و کانادا صادر می‌شود.

خرمای پیارُم شهریورماه سال ۹۵، به عنوان مرغوب‌ترین خرمای صادراتی استان هرمزگان در فهرست آثار طبیعی - ملی ایران ثبت شد.

هرمزگان با ۳۸ هزار هکتار نخلستان زیرکشت و تولید ۱۹۶ هزار تُن خرما در سال رتبه چهارم تولید و رتبه سوم زیرکشت را در سطح کشور دارد.