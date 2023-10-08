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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۲

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان:

صادرات خرمای هرمزگان ۴۵ درصد افزایش یافت

صادرات خرمای هرمزگان ۴۵ درصد افزایش یافت

بندرعباس - مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: صادرات خرما از این استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ‌زاده میزان صادرات خرمای سال گذشته در استان هرمزگان را ۴۰ هزار تُن اعلام کرد و افزود: در سال جاری این میزان به ۴۵ هزار تُن افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ درصد از محصول خرمای هرمزگان صادر و ۸۰ درصد نیز به مصرف داخلی می‌رسد.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان؛ بازار هدف خرمای این استان را استان‌های تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و یزد عنوان کرد و افزود: عمده خرمای صادراتی نیز به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، مالزی، امارات، ترکیه، پاکستان، هند و روسیه ارسال می‌شود.

شیخ‌زاده با بیان اینکه خرمای پیارُم شهرستان حاجی‌آباد هرمزگان یکی از مرغوب‌ترین و گران‌ترین خرمای بازارپسند این استان در ایران و حتی جهان است، گفت: از نظر ریالی پیارم بالاترین سودآوری برای باغداران این استان نسبت به دیگر استان‌ها را دارد.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۷۰ درصد از خرمای پیارُم به کشورهای حاشیه خلیج فارس، اروپایی، آسیای میانه، استرالیا و کانادا صادر می‌شود.

خرمای پیارُم شهریورماه سال ۹۵، به عنوان مرغوب‌ترین خرمای صادراتی استان هرمزگان در فهرست آثار طبیعی - ملی ایران ثبت شد.

هرمزگان با ۳۸ هزار هکتار نخلستان زیرکشت و تولید ۱۹۶ هزار تُن خرما در سال رتبه چهارم تولید و رتبه سوم زیرکشت را در سطح کشور دارد.

کد مطلب 5905757

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