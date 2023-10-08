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۱۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۵

با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت؛

دانشکده‌های دندانپزشکی، بهداشت و توانبخشی اراک افتتاح شد

دانشکده‌های دندانپزشکی، بهداشت و توانبخشی اراک افتتاح شد

اراک - دانشکده‌های بهداشت، دندانپزشکی و توانبخشی اراک با حضور معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و جمعی از مدیران استانی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح دانشکده‌های بهداشت، دندانپزشکی و توانبخشی در جمع خبرنگاران گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی دانشگاه برای بازسازی و ساخت این سه دانشکده اعتبار هزینه شد.

عباس ملاطایفه افزود: بازسازی اصولی و اساسی این سه دانشکده چهار ماه زمان صرف شد و یک هزار مترمربع فضای جدید به مجموعه اضافه شد که اکنون وسعت این سه دانشکده به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع رسیده است.

وی با بیان اینکه در دانشکده دندانپزشکی از ظرفیت ۲۰۰ دندانپزشک و ۱۱۰ یونیت استفاده می‌شود، گفت: ایمپلنت، ارتودنسی، ترمیم لثه، ترمیم دندان و بخش اطفال از جمله خدماتی است که در بخش عمومی این کلینیک به مردم خدمات درمانی ارائه می‌شود.

کد مطلب 5905884

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