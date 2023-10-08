به گزارش خبرنگار مهر، معاون توسعه و مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اراک ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح دانشکدههای بهداشت، دندانپزشکی و توانبخشی در جمع خبرنگاران گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال اعتبار از منابع داخلی دانشگاه برای بازسازی و ساخت این سه دانشکده اعتبار هزینه شد.
عباس ملاطایفه افزود: بازسازی اصولی و اساسی این سه دانشکده چهار ماه زمان صرف شد و یک هزار مترمربع فضای جدید به مجموعه اضافه شد که اکنون وسعت این سه دانشکده به سه هزار و ۵۰۰ مترمربع رسیده است.
وی با بیان اینکه در دانشکده دندانپزشکی از ظرفیت ۲۰۰ دندانپزشک و ۱۱۰ یونیت استفاده میشود، گفت: ایمپلنت، ارتودنسی، ترمیم لثه، ترمیم دندان و بخش اطفال از جمله خدماتی است که در بخش عمومی این کلینیک به مردم خدمات درمانی ارائه میشود.
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