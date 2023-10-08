به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی امروز در پیامی به مناسبت هفته بزرگداشت حافظ عنوان کرد: شاعرانی همچون حافظ، از گذشته‌های دور تا به امروز، درس بزرگ و پیام روشنی به دشمنان ایران داده‌اند و آن، ارزش ذاتی مفهوم صلح در اندیشه اصیل فرهنگ ایرانی اسلامی است که عدالت، امنیت، حفظ کرامت انسان و اخلاق را در پی خواهد داشت.

در ادامه پیام محمدمهدی اسماعیلی آمده است: «فرهنگ پرمایه ایرانی اسلامی در بستر تاریخ به سخنورانی نام‌بردار است که آوازۀشان مرزهای زمان را درنوردیده و کلام شیرینشان از گستره این سرزمین، فراتر رفته است.

در بخش دیگری از پیام وزیر ارشاد آمده است: ادیبان و شاعرانی همچون لسان‌الغیب حافظ شیرازی با ارائه مفاهیم عمیق عرفانی و افکار والای انسانی و زبان و شعر فاخر خود، سهمی انکارناپذیر در غنای فرهنگ و ادب ایران عزیز داشته‌اند.

سده‌ها از زمان حیات حافظ می‌گذرد و این عارف نامی و سخندان بلندآوازۀ ایرانی، همچنان محبوب‌ترین شاعر ملی ما است. همه ساله شمارگان بالایی از دیوان اشعار حافظ به چاپ می‌رسد و پس از قرآن کریم، پرنشرترین کتاب در ایران است. محبوبیت این فارسی‌گوی ایرانی که در سطح جهانی هم شناخته شده است، البته تصادفی نیست، از آن رو که بسیاری از مضامین آیات قرآن را در شعر خود ترجمه، تضمین و اقتباس کرده و شعرش بیش از هر چیر از سوره‌ها و تعالیم پیامبر اسلام تأثیر پذیرفته است.

در دیوان او سراسر، از فیض روح القدس، دم مسیحایی، سدره المنتهی، آب حیات، تجلی پرتو حُسن، استمداد از طایر قدس و پرواز تا خلوتگه خورشید حقیقت سخن به میان آمده است.

زبان حافظ شیرازی، بازتاب حال ملت ایران در همۀ اعصار و به تعبیر گویاتر، آیینۀ تمام‌نمای فرهنگ تمامی ایرانیان بوده و هست.

لسان‌الغیب را به تعبیر رسای رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، تنها به منزلۀ یک حادثۀ تاریخی ارج نمی‌نهیم، بلکه همچنین برای ما و همۀ ملت‌ها، حامل یک پیام و یک فرهنگ است و الگوی فرهنگی به شمار می‌رود.

این الگوی بشردوستی که در اشعارش متجلی شده، در حقیقت نسخه‌ای مترقی از حقوق بشر ایرانی اسلامی و یادآور منش ملی انسان دوستی نزد ایرانیان است.

به خود می‌بالیم که سالیانی دراز با اشعار، سخنان و آثار ادیبان و دانشمندانمان، نفوذ فرهنگی خود را در عمق لایه‌های فکری و ادبی جهان گسترانیده‌ایم؛ این نفوذ نه از جنس هجمه و گسستگی فرهنگی غرب که از سنخ معرفت، ادب، کلام و کمال است.

شاعرانی همچون حافظ، از گذشته‌های دور تا به امروز، درس بزرگ و پیام روشنی به دشمنان ایران داده‌اند و آن، ارزش ذاتی مفهوم صلح در اندیشۀ اصیل فرهنگ ایرانی اسلامی است که عدالت، امنیت، حفظ کرامت انسان و اخلاق را در پی خواهد داشت.

ما قصۀ سکندر و دارا نخوانده‌ایم از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس

اینجانب ضمن گرامیداشت هفته بزرگداشت حافظ شیرازی، تلاش دست‌اندرکاران نکوداشت این شخصیت سترگ را بویژه در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، استانداری فارس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان، ارج می‌نهم و این رویداد را به تمامی دوستداران آثار و مفاخر فرهنگی همچنین اصحاب شعر و ادب و معرفت در ایران و سراسر جهان و نیز مردم فرهنگ دوست و ادب‌پرور شیراز تبریک می‌گویم.

امید آنکه نگهبان جاوید اندیشه‌های ارزندۀ نیاکانمان باشیم.»