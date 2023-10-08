پیشرفت ۹۴ درصدی پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا امانی ظهر یکشنبه در آئین افتتاح دانشکدههای بهداشت، دانشکدههای دندانپزشکی، بهداشت و توانبخشی اراک اظهار کرد: در یکسال گذشته بیش از ۴۰ طرح در حوزههای مختلف پزشکی افتتاح شده و به مردم و جامعه پزشکی خدمات ارائه میدهد.
وی افزود: بر این باور هستیم نباید ساختمان اضافه کنیم بلکه ساختمانها باید تعدیل و بهینه سازی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک بیان کرد: کمتر از چهار ماه، حدود ۵ هزار متر تخریب انجام و یک هزار متر فضای جدید نیز به ساختمان کنونی دانشگاه اضافه شده و همچنین دانشکده توانبخشی با ۶۰۰ میلیارد ریال تجهیزات به ساختمان جدید منتقل شد.
امانی با اشاره به اینکه بر اساس برنامهریزی تا پایان سال جاری، بیمارستان زنان و زایمان افتتاح میشود، تصریح کرد: ساختمان کنونی بیمارستان ولیعصر (عج) نیز پیش از افتتاح وارد فاز اصلاحی شد و هم اکنون بیش از ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و از تمام ظرفیتها در راستای تکمیل این طرح بزرگ درمانی بهرهگیری میشود.
وی خاطرنشان کرد: حدود ۱۰۰ هیأت علمی و بیش از یک هزار دانشجوی دندانپزشکی و توانبخشی در این مرکز فعالیت میکنند.
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