آموزش و پرورش مهم ترین مجموعه اداری در قرچک است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخاری ظهر یکشنبه در دیدار با مسئولین آموزش و پرورش قرچک ضمن تشکر از زحمات مدیریت اظهار داشت: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مجموعه‌های اداری منطقه است و نگاه ما به مباحث تربیتی و علمی در مدارس، ویژه است.

وی با اشاره به وقایع تلخی که در سال گذشته رخ داد افزود: دشمن به دنبال سوءاستفاده از ظرفیت قشر نوجوان به ویژه دختران است که ما باید با برنامه ریزی مثبت، هدفمند و انقلابی این توطئه را خنثی کنیم.

فخاری در پایان با اشاره به همراهی همه دستگاه‌های اجرایی با آموزش و پرورش و آماده شدن برای انتخابات پیش رو تصریح کرد: ما در آستانه بزرگترین واقعه سیاسی کشور یعنی انتخابات هستیم، که نیازمند حضور و حمایت ویژه فرهنگیان گرامی است تا شاهد برگزاری یک انتخابات با شکوه باشیم.

بر اساس این گزارش در ادامه این دیدار فراهانی سرپرست آموزش و پرورش ضمن ارائه گزارش پیرامون مشکلات و مسائل مهم در حوزه تعلیم و تربیت بالاخص کمبود سرانه فضای آموزشی بر آمادگی آموزش و پرورش جهت همکاری با فرمانداری جهت برگزاری انتخابات سالم تاکید کرد.