به گزارش خبرنگار مهر، مبین علی میر ظهر امروز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: لنج‌های حامل دام در بندر «پسا بندر» شهرستان دشتیاری پهلو خواهد گرفت و با شروع واردات دام از مرز دریایی پسا بندر این استان با توان بیشتری در تأمین گوشت کشور اقدام خواهد کرد.

وی اضافه کرد: با هماهنگی‌های به عمل آمده و با حمایت استاندار سیستان و بلوچستان دام زنده از بازارچه مرزی پسا بندر وارد استان خواهد شد.

وی ادامه داد: با ورود دام از کشورهای آفریقایی شاهد شکستن قیمت گوشت خواهیم بود که باعث پایداری کشتارگاه‌های استان شده و منبع مطمئنی برای تأمین گوشت کشور محسوب می‌شود.

مدیر بازارچه‌های مرزی بیان کرد: با ورود دام از بازارچه مرزی پسا بندر سیستان و بلوچستان بیش از ۷۰ درصد گوشت کشور را تأمین می‌کند.