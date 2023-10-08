هدف اصلی دشمن ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد آقامیری ظهر یکشنبه در مراسم هم اندیشی اقشار بسیج استان قم اظهار داشت: بسیج در همه میدان‌ها در خط مقدم قرار دارد و همانند سال‌های دفاع مقدس که در صحنه نبرد نقش آفرین بوده، امروز نیز در میدان حضور تاثیرگذرای دارد.

استاندار قم گفت: امروز به فرموده رهبر معظم انقلاب در حال نزدیک شدن به قله‌ها هستیم و بسیجیان ارکانی برای اقتدار نظام اسلامی هستند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند مشکلات کشور به دست جوانان و فقط با کار جهادی برطرف می‌شود و جهاد به معنای یک تفکر است و امروز نیازمند تفکر جهادی برای انجام اقدامات شایسته و بزرگ هستیم.

استاندار قم بیان داشت: امیدواریم جمهوری اسلامی به اولین نظام و کشور اسلامی پیشرفته و توسعه یافته تبدیل شود؛ چرا که دشمنان به دنبال این موضوع هستند که بگوید جمهوری اسلامی ناکارآمد است.

آقامیری افزود: هیچ کشوری در دنیا زودتر از ۷۰ سال به مرحله توسعه یافتگی نیافته است و اینکه این انتظار وجود داشته باشد که انقلاب اسلامی ایران بعد از ۴۰ سال به جایگاه کشورهای توسعه یافته برسند، منطقی نیست هر چند که در این سال‌ها بسیاری از زیرساخت‌های لازم برای توسعه کشور فراهم شده است.

استاندار قم با اشاره به عملیات گروه‌های مقاومت علیه مواضع رژیم صهیونیستی بیان داشت: امروز دنیا فهمید که گنبد آهنین نمی‌تواند جان صهیونیست‌ها را نجات دهد و این تفکر جهادی است که می‌تواند به اهداف بزرگی دست یابد که البته در کنار این اقدام شهادت نیز وجود دارد که گروه‌های مقاومت و ملت ایران اثبات کرد که از شهادت نمی‌هراسند.

خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی باید به مردم بازگو شود

استاندار قم افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید کردند جهاد تبیین از اولویت‌های امروز کشور است که هدف اصلی آن ناامید کردن دشمن است چرا که امروز هدف اصلی دشمن ناامید کردن و ناکارآمد نشان دادن نشان جمهوری اسلامی است که اگر جهاد تبیین در عرصه‌های مختلف پیگیری شود به نقطه مطلوب خواهیم رسید.

آقامیری بیان داشت: خدمات و دستاوردهای انقلاب اسلامی باید به مردم بازگو شود و در این راستا نقش رسانه‌ها به عنوان رکن مهم در این عرصه نقش آفرین هستند.

وی تاکید کرد: قبل از انقلاب اسلامی امکانات در روستاها و شهرها محدود بوده است اما امروز رفاه جامعه از نظر دسترسی به امکانات رفاهی، درمانی، آموزشی و زیرساختی بسیار متفاوت تز از قبل انقلاب است که این دستاوردها باید برای نسل جوان بازگو شود.

استاندار قم بیان داشت: در بخش اقتصاد اما مشکلاتی وجود دارد و این فشار بر روی مردم وارد است که باید با تفکر جهادی برای حل مشکلات این بخش تلاش کرد.