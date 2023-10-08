مشعل نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی خاموش و به ژاپن تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که از اول مهر ماه با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز شده بود، امروز به پایان رسید. کاروان ورزش ایران با ٢٨٩ ورزشکار در ٣٤ رشته و با شعار «ایمان، ایران و افتخار» عازم هانگژو شد. در رقابت‌های این دوره ۱۱۸۷۹ ورزشکار از ۴۵ کشور شرکت کردند و ۴۱ کشور صاحب مدال شدند که سهم کامبوج، لبنان، فلسطین و سوریه فقط یک مدال برنز بود.

کاروان چین به‌عنوان کشور میزبان با ۲۰۱ طلا، ۱۱۱ نقره و ۷۱ برنز و مجموع ۳۸۳ مدال، مقتدرانه به مقام قهرمانی رسید و از عنوان خود در دوره‌های گذشته دفاع کرد. پس از چین؛ ژاپن با ۵۲ طلا، ۶۷ نقره و ۶۹ برنز و مجموع ۱۸۸ مدال در رده دوم ایستاد و کره جنوبی با ۴۲ طلا، ۵۲ نقره و ۸۲ برنز و مجموع ۱۹۰ مدال در رده سوم قرار گرفت. هند، ازبکستان و چین تایپه نیز رتبه‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص دادند.

در این دوره از مسابقات کاروان ایران با ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز و مجموع ۵۴ مدال، با یک رتبه سقوط نسبت به دوره گذشته در رده هفتم ایستاد.

در این مراسم تیم‌های حاضر رژه رفتند و پرچم شورای المپیک آسیا هم به میزبان بعدی بازی‌ها که آی‌چی و ناگویا ژاپن است، داده شد.

مشعل نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی به میزبانی هانگژو خاموش و پرچم این مسابقات به نماینده کشور ژاپن که میزبان بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ است تحویل داده شد.