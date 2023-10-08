پیام وزیر ورزش پس از پایان کار ورزش ایران در بازیهای آسیایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، متن پیام وزیر ورزش و جوانان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خداوند متعال را شاکرم که بار دیگر شاهد حضور و افتخارآفرینی جوانان غیور ایران اسلامی در آوردگاه بازیهای آسیایی بودیم؛ جایی که کاروان پهلوان شهید محسن حججی با کسب ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ٢٠ برنز در جایگاه هفتمی ردهبندی مدالها قرار گرفت.
بر هیچ کس پوشیده نیست که حضور در بازیهای آسیایی، جدای از جنبههای مهم فرهنگی و اجتماعی که مهمترین آن معرفی معرفتهای ایران اسلامی است، معیاری مهم و محوری برای ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی کشور محسوب میشود. در این رویداد است که ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزشی، نتیجه سالها تلاش خود را در محک و قضاوت قرار میدهند و اینجاست که عیار قهرمانی و پهلوانی، روی واقعی خود را نشان میدهد. از این رو اولین و مهمترین پیام بنده، پیام قدردانی و تشکر است؛ به نوبه خودم از تمامی ورزشکاران و مدالآوران عزیز و حتی آنهایی که نتیجهی زحماتشان با وجود توانمندی و شایستگی به مدال منتهی نشد و همچنین از کمیته ملی المپیک، سرپرست، مسئولان و دستاندرکاران کاروان اعزامی، اعضای کادر فنی و سرپرستی و مجموعه کادر فدراسیونهای ورزشی تشکر میکنم و به آنها جانانه خداقوت میگویم.
خوشبختانه ایران اسلامی در این دوره از بازیها هم به افتخاراتی مهم و تاریخی دست یافت که بر خود لازم میدانم مراتب خرسندی خود را از ثبت این نتایج تاریخی ابراز کنم. کسب مدال تاریخی در دوچرخهسواری، آن هم توسط یک بانوی رکابزن، چشم انداز امیدبخشی را برای این رشته ورزشی ترسیم کرد.
مدالهای تنیسروی میز، نام ایران را در بین بزرگان تنیس روی میز جهان طنین انداز کرد و نشان داد اعتبار تاریخی ایران در این رشته ورزشی بی دلیل نیست و راه ما برای موفقیت در این رشته، همچنان روشن و پایدار خواهد بود.
مدال ژیمناستیک، جایگاه این رشته ورزشی را در موقعیتی تاریخی قرار داد و نشان داد موفقیت در این رشته پرمدال هم برای ما دور از دسترس نیست و اینکه برای تداوم مدالآوری در این رشته مادر و پایه، سرمایه گذاری و توجه مضاعف به آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
مدال اسکیت نیز که برای اولین بار به ثبت رسید، باز هم نقش آفرینی بانوان در افتخارآفرینی را به منصهی ظهور رساند و قطعاً این مدال زمینهساز رونق و موفقیت هر چه بیشتر این رشته ورزشی در آینده نزدیک خواهد بود.
اما کسب مدال طلای تیم ملی شطرنج، یکی از اتفاقات بینظیر این دوره از بازیها برای ورزش ایران بود که بار دیگر، جایگاه رفیع جوان ایرانی در عرصه اندیشه و تفکر را به همگان نشان داد و نام ایران را به عنوان ابرقدرت شطرنج قارهی کهن به ثبت رساند.
از نشانهای ارزشمندی که ووشوکاران در مهد این رشته صید کردند تا دلاوری ملیپوشان کشتی که همواره مدالهایشان بر تارک ورزش ایران درخشیده و در روزهای پایانی، جایگاه ایران در ردهبندی مدالها را ارتقا داد و دیگر مدالهایی که به ارمغان آمد تا نام، پرچم و سرود پر افتخار جمهوری اسلامی ایران در این آوردگاه مهم ورزشی طنین انداز شود.
این افتخارات در کنار خلق صحنههایی از وطن دوستی، اخلاق و معنویت ورزشکاران عزیزمان، نویدبخش روزهای پرافتخارتر برای ورزش کشور است و ما را به توسعهی پایدار و همه جانبه آن امیدوارتر میکند.
اما پیام مهم دیگر اینجانب، ضرورت مواجهه هوشمندانه با واقعیتهای امروز ورزش ایران است که عملکرد نامطلوب برخی رشتههای ورزشی، روی دیگر این واقعیت را نمایان میسازد. بی تردید باید از شکستهایمان درس بگیریم و با تبدیل شکستها و ناکامیها، به تجاربی اندوخته، آنها را به پلهایی برای پیروزی در رویدادهای آینده تبدیل کنیم.
بررسی و تحلیل چرایی این شکستها و ناکامیها و تبدیل آنها به اقداماتی ترمیمی و پیشرونده، وظیفه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک است که انشاءالله در اسرع وقت با برگزاری جلسات مشترک با فدراسیونهای ورزشی محقق خواهد شد. آنچه مسلم است حرکت بر مدار پیشرفت و کسب نتایجی بهتر نسبت به گذشته، انتظار به حق جامعه ورزش و ملت عظیمالشأن ایران اسلامی است که بنده خود را در برابر این انتظار به حق، مسئول میدانم و برای تحقق آن با تمام توان تلاش خواهم کرد.
در پایان برای کاروان ورزشی ایران در بازیهای پارآسیایی هانگژو آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و ابراز امیدواری میکنم دعای مردم و بویژه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بدرقه راه جوانان عزیزمان باشد.
انشاءالله
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