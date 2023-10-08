به گزارش روابط عمومی پلیس، حجت الاسلام والمسلمین سید علیرضا ادیانی در نشست سراسری انتظامی کشور با گروه‌های مرجع و اقشار تأثیرگذار ضمن تبریک هفته انتظامی گفت: انتظامی کشور، وجه اجتماعی نظام است؛ یعنی اگر قرار است آحاد مردم برای یک امری بسیج و در صحنه حاضر شوند، این ظرفیت و توان در انتظامی کشور نهفته است.

این مقام انتظامی با اشاره به اندیشه‌های ناب بنیانگذار انقلاب اسلامی افزود: اعتماد به مردم اساسی‌ترین مؤلفه اندیشه امام خمینی (ره) است. امام راحل به نقش مردم باور داشت، ساختاری را که امام برای نقش آفرینی مردم ترسیم کرد جمهوری اسلامی بود.

وی با تاکید به اینکه در قانون اساسی ظرفیت‌های بزرگی برای حضور و مشارکت مردم پیش بینی شده است، گفت: اداره کشور در جمهوری اسلامی به نقش مردم گره خورده است و ساختارهای قدرت برآمده از رأی مردم است و مشارکت مردم در تمامی صحنه‌ها تعیین کننده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اهمیت انتخابات تصریح کرد: انتخابات حضور قانونی مردم برای شکل دهی قدرت است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند: " توپخانه دشمن در برابر انتخابات آغاز شده است" گفت: تکلیف ما در برابر این طوفان‌های دشمن، جهاد تبیین و بصیرت افزایی و آگاهی بخشی است، هرکس باید نقش خود را به درستی ایفا کند حتی به اندازه ترغیب یک نفر برای شرکت در انتخابات، همه باید به وظیفه خود و اهمیت انتخابات در سرنوشت کشور آگاه باشند.

وی ادامه داد: اسلام بر اصل معرفت بنا شده است و هویت مردم را حفظ می‌کند و به آنها آگاهی می بخشد به همین جهت است که امام خمینی (ره) در رابطه با نوع حکومت کشور فرمودند: جمهوری اسلامی نه یک کلام کمتر و نه یک کلام بیشتر.

حجت الاسلام ادیانی خاطر نشان ساخت: مشارکت بالای مردم در انتخابات، امنیت آفرین است و هدف دشمنان نیز این است که انتخابات پرشور برگزار نشود، تا امنیت و آرامش مردم آسیب ببیند، تا قطار پیشرفت کشور متوقف شود تا اسلام ضربه بخورد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان در رابطه با راهکارهای افزایش مشارکت مردم در انتخابات گفت: یکی از راه‌های حضور پر شور مردم در انتخابات، گشودن گره‌ها و رفع مشکلات و انجام اقدامات امید آفرین در جامعه است.