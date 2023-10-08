دشمن سعی دارد مردم را از ولایت دور کند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دیلمی عصر یکشنبه در نشست با فعالان فرهنگی با موضوع تجربه نگاری در ماه محرم و صفر اظهار کرد: در ایام محرم امسال بزرگترین و با شکوه ترین مراسم عزاداری امام حسین (ع) که ترویج گفتمان عاشورا در قامت انقلاب اسلامی بود محقق شد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ایجاد فشارهای اقتصادی، لجن پراکنی، سیاه نمایی، برجسته کردن نقاط ضعف، تقدس زدایی از کانون خانواده و ایجاد اخلال در نظام محاسباتی مردم جزو رویکردهای اساسی دشمن است.
وی ادامه داد: نشر فضیلتها و ارزشها یکی از بهترین راهها برای مبارزه با جنگ شناختی دشمن است که در همین راستا برنامههای فاخری در ایام محرم اجرایی شد.
دیلمی اظهار کرد: ایام محرم و گفتمان عاشورا یکی از ظرفیتیهای بی بدیل اسلام است.
وی با بیان اینکه دشمن سعی دارد با ایجاد گسستهای اجتماعی مردم را از امامت، ولایت و اسلام دور کند، اظهار کرد: ما فرصتهای بی بدیل و عظیم مثل محرم و صفر داریم که با اجرای این مراسمها میتوان توطئههای دشمن را خنثی کرد.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: برنامههای فرهنگی و مذهبی نباید تنها در مناسبتها اجرایی شود بلکه باید در طول سال استمرار پیدا کند و تداوم داشته باشد.
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