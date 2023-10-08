وجود ۵ هزار کودک نیازمند در استان سمنان/خیران حامی کودکان شوند

محمد حسین ذوالفقاری به مناسبت روز جهانی کودک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه چهار هزار و ۹۰۰ کودک نیازمند استان سمنان تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، ابراز داشت: برای بهبود کیفیت زندگی کودکان تحت پوشش می‌طلبد تا خیران و نیکوکاران وارد عرصه شده و حامی این افراد شوند.

وی ضمن بیان اینکه کمیته امداد در طرح‌هایی نظیر اکرام ایتام و محسنین می‌کوشد تا توجه حامیان را به این سمت یعنی حمایت از کودکان معطوف کند، افزود: حامیان می‌توانند با مراجعه به کمیته امداد شهر محل سکونت خود حمایت یک یا چند کودک از فرزندان معنوی خود را عهده دار شوند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه اجرای این طرح‌ها با هدف تأمین نیازهای کودکان تحت پوشش در حوزه معیشت، تحصیل و درمان است، ابراز داشت: تاکنون خیران ورود خوبی به این عرصه داشتند اما هنوز تعداد زیادی کودک به وجود این خیران نیازمند هستند تا بتوانند کیفیت زندگی خود را بهبود بخشند.

ذوالفقاری در ادامه تصریح کرد: خیران می‌توانند از طریق واریز مبلغ دلخواه به صورت ماهانه از فرزندان معنوی خود حمایت کنند تا در این یاریگر کمیته امداد در از بین بردن فقر بین خانواده‌های نیازمند شوند.

وی افزود: نیکوکاران می‌توانند از طریق ثبت‌نام در سایت Ekram.emdad.ir و یا ارسال عدد یک به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۳ در طرح اکرام ایتام و محسنین استان سمنان یاریگر کودکان استان سمنان شوند.