مسابقات کوراش قهرمانی جهان در ترکمنستان اهمیت بالایی دارد

کورش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جلسه کمیته فنی انجمن کوراش با حضور مصطفی دلیریان رئیس کمیته تیمهای ملی، احمد خسرویار سرپرست تیم ملی، الیاس علی اکبری سرمربی تیم ملی برگزار شد.
دبیرکل انجمن کوراش تصریح کرد: در این نشست بر حضور پرقدرت تیم ملی کوراش در مسابقات قهرمانی جهان که بیست و سوم نوامبر در عشق آباد ترکمنستان برگزار میشود، تاکید و برنامهریزیهای لازم انجام شد.
وی در ادامه افزود: برگزاری مسابقات مدعیان حضور در تیم ملی کوراش در هفت وزن مردان و هشت وزن بانوان در اوایل آبان ماه تصمیمگیری شد.
خسرویار گفت: در مرحله اول انتخابی، مدالآوران بازیهای آسیایی معاف هستند ولی در مرحله بعد نفرات برگزیده با مدالآوران بازیهای آسیایی جدال نهایی را جهت حضور در تیم ملی برگزار خواهند کرد.
دبیرکل انجمن کوراش خاطر نشان کرد: انتخاب رئیس فدراسیون جهانی و رئیس کنفدراسیون و به تبع آن هیأت رئیسه و کمیتههای جانبی از دلایل مهم بودن این دوره از رقابتها است.
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