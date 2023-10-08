به گزارش خبرنگار مهر، محمود منطقی غروب یکشنبه در مراسم جشن هفته ملی سالمندان با نام جشنواره پیشکسوتان سرزمین به میزبانی فرهنگسرای کومش سمنان ضمن بیان اینکه برای توجه به هر چه بیشتر به سالمندان و تکریم و استفاده از تجربیات آنها شورای سالمندی در استان سمنان دایر شده است، ابراز داشت: هدف عمده این شورا ترویج فرهنگ احترام و تکریم سالمندان است.

وی ضمن بیان اینکه می‌بایست به سمت تأمین سلامت سالمندان و امکان بهره‌مندی جامعه از تجربیات آنها گام برداشت، افزود: دیگر کارکرد این شورا همین موضوع است تا بتوان توانمندی‌های سالمندان را مجدد به کار گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه این شورا می‌کوشد تا با ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌ها موقعیت خوبی را برای حضور سالمندان در جامعه ایجاد کند، ابراز داشت: با توجه به رشد جامعه سالمندی و تأمین سلامت آنها می‌بایست نیازهای اولیه سالمندان برای حضور در اجتماع رفع شود.

منطقی ضمن بیان اینکه پیشکسوتان ظرفیت بسیار خوب و ارزشمندی برای مشاوره و راهنمایی نسل‌های بعدی هستند، تصریح کرد: برای تحقق توسعه پایدار کشور و ایجاد آرامش باید این تجربه‌ها در کنار علوم روز برای بهبود کیفیت زندگی انسان به کار گرفته شوند.

وی با بیان اینکه خوشبختانه سیاست‌های کلی جمعیتی نیز به دنبال داشتن جامعه‌ای بر اساس مشارکت همه بخش‌ها برای داشتن زندگی سالم و فعال برای همه گروه‌ها از جمله سالمندان است، افزود: سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی سالمندان دیگر رویکردی که بهزیستی استان سمنان برای تحقق آن تلاش می‌کند.