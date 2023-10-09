باورهای نادرست درباره سلامت روان/ اَنگ زدن همچنان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پیروی دبیر اجرایی همایش تخصصی روز جهانی سلامت روان، با اشاره به این باور نادرست که می‌توان صرفاً با نگاه کردن به مشکل سلامت روان اشخاص پی برد، گفت: واقعیت چنین است و شما نمی‌توانید تنها با نگاه کردن به فردی بفهمید که آیا او مشکل سلامت روان دارد یا خیر؟ مبتلایان به این اختلال همانند دیگران هستند.

وی با اشاره به وجود برخی باورهای نادرست رایج درباره سلامت روان در جامعه، اظهار کرد: این باور که تنها برخی افراد سلامت روان دارند نادرست و واقعیت این است که سلامت روان مانند سلامت جسمانی است، همه ما آن را داریم و باید از آن مراقبت کنیم. ما می‌توانیم از قدم‌های مؤثری برای بهبود سلامت روان خود بهره ببریم. سلامت روان به معنای توانایی فکر کردن، احساس کردن و واکنش نشان دادن به شیوه‌ای سالم است، تا افراد بتوانند زندگی پر معنایی را تجربه کنند.

پیروی، این باور را که افراد با مشکلات سلامت روان، به طور معمول خشونت‌آمیز یا خطرناک هستند را رد و تأکید کرد: این ادعا درست نیست و در واقع افرادی با مشکلات سلامت روان، طبق آمار به احتمال بیشتری قربانی خشونت می‌شوند.

مسئول مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، با بیان اینکه جوانان ممکن است در هر سال با مشکلات سلامت روان مواجه شوند، در ادامه با اشاره به این باور غلط که احتمال بهبودی مبتلایان به مشکل سلامت روان اندک است، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که مسائل مربوط به سلامت روان قابل درمان هستند. برخی می‌توانند بهبودی کامل پیدا کنند و برخی اختلالات تحت کنترل قرار می‌گیرند تا افراد بتوانند زندگی شاد و رضایت‌بخشی داشته باشند.

پیروی، این باور را که با انجام هیچ کاری نمی‌توان از ابتلاء به مشکلات سلامت روان جلوگیری کرد را نادرست برشمرد و افزود: برای هر فرد بسته به شرایط گذشته و فعلی وی، ممکن است روش‌های پیشگیری متفاوتی وجود داشته باشد، همچنین عوامل بسیاری می‌توانند از بروز مشکلات سلامت روان جلوگیری کنند، از آن جمله می‌توان به تقویت مهارت‌های اجتماعی و هیجانی، جست‌وجوی کمک به موقع، توسعه روابط حمایت کننده، ایجاد محیط‌های مثبت و مراقبت از سلامت جسمانی اشاره کرد.

رفع ابهامات در خصوص سلامت روان می‌تواند به شکستن باورهای اشتباه کمک کند

وی با بیان اینکه بریتانیا با افزایش چشمگیر بحران سلامت روان مواجه است، که از هر ۴ نفر ۱ نفر تحت‌تأثیر آن قرار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: ما در خصوص هیجانات و چگونگی احساسات خود به خوبی صحبت نمی‌کنیم و همچنان برچسب و تبعیض پیرامون سلامت روان وجود دارد که با فرهنگسازی باید این مشکل برطرف شود.

دبیر اجرایی همایش تخصصی روز جهانی سلامت روان، یادآور شد: رفع ابهامات در خصوص سلامت روان می‌تواند به شکستن باورهای اشتباه کمک کرده و فرهنگی را ترویج دهد که افراد در هر سنی به جست‌وجوی کمک و حمایت برای سلامت روان خود تشویق شوند.

همایش تخصصی روز جهانی سلامت‌روان روز دوشنبه ۱۷ مهر در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی برگزار می‌کند.