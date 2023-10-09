ضریب مکانیزاسیون باغات کشور کمتر از یک اسب بخار در هکتار است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی برومندی در حاشیه بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران گفت: علی رغم همه توسعه‌های که طی سالهای اخیر در مکانیزاسیون بخش کشاورزی کشور به واسطه تراکتورسازی اتفاق افتاد بخش باغبانی چندان رشدی در این زمینه نداشته که امروز با حضور در تراکتورسازی قرار شد بخش کشاورزی باغبانی کشور نیز از ثمرات توفیقات تراکتورسازی بهره مند و در نتیجه شاهد شتاب گرفتن مکانیزاسیون باغی کشور نیز باشیم.

برومندی یکی از شاخص‌های اصلی واساسی توسعه یافتگی در دنیا را ضریب مکانیزاسیون عنوان کرد و گفت: اگر به گذشته تاریخ کشور و کشاورزی ایران نگاه کنیم به عنوان یک کشاورزی معیشتی سنتی و کاملاً وابسته داشتیم در این سالیان به برکت انقلاب اسلامی توفیقات بسیار زیادی در این حوزه کشاورزی حاصل شده بطوری که تولید محصولات کشاورزی از ۲۵ به ۱۳۵ میلیون تن فراتر رفته و یکی از دلایل این موفقیت توجه به مکانیزاسیون و دانش فنی مکانیزاسیون می‌باشد.

برومندی در عین حال تاکید کرد: بطور کلی ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در سالیان اخیر رشد داشته اما در حوزه باغبانی متأسفانه ضریب مکانیزاسیون کمتر از یک اسب بخار در هر هکتار می‌باشد که تلاش داریم با تدوین یک برنامه تحولی دولت و به منظور امنیت غذایی با پرداختن به حوزه مکانیزاسیون صنایع در بخش کشاورزی با اختیارات بیشتر نسبت به گذشته در این برنامه بخش باغبانی کشور به عنوان زیربخش مهم در حوزه کشاورزی کشور مورد توجه قرار گیرد که بازدید از تراکتورسازی دراین راستا صورت گرفته تا بتوانیم در تعامل مثبت و ارزنده همچون گذشته با گروه تراکتورسازی ایران برای ارتقا مکانیزاسیون باغبانی کشور تلاش کنیم.

این مقام مسئول در حوزه کشاورزی کشور اظهار داشت: هرایرانی وقتی این همه عظمت را در تراکتورسازی ایران می بیندافتخارمی کند در کشوری با گذشته وابسته که حتی قادر به تولید یک پیج نبود حال باتلاش و توسعه روز افزون دانش توانسته بازارهای جهانی و داخلی را طالب تراکتورهای ایرانی کند و باتوجه به مزیت‌های رقابتی که دارد کنار تولیدکنندگان تراکتور در دنیا ایستاده و کشور را مدعی این صنعت کند.

برومند از رایزنی با مدیران تراکتورسازی طی این بازدید برای تأمین تراکتورهای تخصصی باغداران کشور خبر داد و اضافه کرد: همواره وزارت جهادکشاورزی و تراکتورسازی ایران تعامل بسیار مهم و تنگاتنگ و مثبت باهم داشتند و سعی براین بوده که تراکتورسازی و وزارت خانه در یک تعامل و دوشادوش هم در خدمت بخش کشاورزی و تولید کنندگان باشند که قطعاً با منابعی که در وزارت جهاد کشاورزی تعریف شده و در دولت فعلی تلاش خواهد شد با راهکار تسهیلات بتوانیم نیاز اساسی بخش تولیدات باغی کشور به تراکتور را حل کنیم.