نیازمند نظارت کارآمد بر توزیع کالاهای اساسی در استان قزوین هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین عطایی صبح دوشنبه در نشست مشترک اعضای کارگروه امنیت غذایی با سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین اظهار کرد: در نظارت و بازرسی‌ها، نیازمند نظارت کارآمد بر مراکز عرضه کالاهای اساسی هستیم.

وی افزود: این نظارت تنها با مشارکت و همفکری کلیه بخش‌ها بویژه سپاه و بسیج امکان پذیر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیان کرد: در بخش تولیدات کشاورزی، سازمان بسیج کشاورزی همواره در کنار ما و کمک رسان بوده و در زمینه نظارت نیز بسیج و سپاه می‌توانند کمک حال بازرسان جهاد کشاورزی باشند.

عطایی یادآور شد: بعد از تأمین امنیت مرز، تأمین غذا از جایگاه ویژه ای در کشور برخوردار است که امیدواریم این همکاری و پشتیبانی مقدمه‌ای بر خدمت مناسب به مردم کشور باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه استان قزوین با بیش از ۴ درصد تولید محصولات کشاورزی نقش بسزایی در تأمین امنیت غذایی کشور دارد گفت: بازار بزرگ مصرف نزدیک استان قزوین باعث شده همیشه کشاورزی دشت قزوین مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح‌های بزرگ با بهره وری بالا در قزوین، این استان را در زمینه تولیدات کشاورزی شاخص کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به نقش سپاه در دروان مختلف کشور اشاره کرد و گفت: سپاه همواره پشتیبان و حافظ نظام، انقلاب و کشور بوده و این مهم بر کسی پوشیده نیست.

عطایی اضافه کرد: در این دوره با وجود تحریم اقتصادی برای نظارت توزیع کالاهای اساسی و پیشبرد اهداف بخش کشاورزی و توزیع عادلانه نیازمند حمایت و پشتیبانی سپاه و بسیج هستیم.