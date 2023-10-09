به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی‌نژاد شامگاه یکشنبه در نشست پرسش و پاسخ فیلم «ایلیا، جنگجوی قهرمان» اظهار داشت: تکنیک تولید این فیلم ترکیبی بوده و یک فیلم زنده است که جلوه‌های ویژه داشته و رئال انیمیشن نیست. در کشور ما تا به حال با این فرم تکنیکی، اثری ساخته نشده است.

وی ادامه داد: تولید این اثر حدود دو سال و نیم به طول انجامید و بخش زنده فیلم در چهار لوکیشن فیلمبرداری شد. این فیلم مورد حمایت هیچ ارگان و نهادی نبوده و توسط بخش خصوصی تولید شده است.

کارگردان فیلم ایلیا، جنگجوی قهرمان با اشاره به پژوهش‌هایی که روی فیلمنامه انجام شده است، تصریح کرد: باتوجه به اینکه محتواهای سنگینی مثل جنگ‌شناختی، تاریخ اسلام و ماهیت اسرائیل در فیلم‌نامه وجود داشت، تلاش شد که این محتوای سنگین برای ارائه اثر به کودکان در قصه حل شده باشد.

وی افزود: مباحث استراتژیک، مباحثی است که خلأ آموزش آن در آموزش‌وپرورش وجود دارد و باید در یک نقطه این آموزش آغاز شود. چیزی به نام اسرائیل به شکل‌های مختلف در رسانه‌ها و مدارس گفته می‌شود که وجود خارجی ندارد و این موضوع باید به گونه‌ای برای بچه‌ها روایت شود.

موسوی‌نژاد در ادامه گفت: برای مثال لازم است فلسفه این موضوع که قهرمانان ما وقتی مقابل حریف اسرائیلی قرار می‌گیرند، بدون درنظرگیری آینده حرفه‌ای خود، بازی نمی‌کنند، تبیین شود و به همین دلیل و با توجه به اهمیت این موضوع، وظیفه خودم دانستم که این مسئله را در قالب فیلم مطرح کنم.

وی اضافه کرد: بخش زیادی از گیمرهای ایران، کودک و نوجوان هستند اما علاوه‌بر اینکه نظارتی روی آن‌ها وجود ندارد، در سینما هم کاری در این زمینه ساخته نشده است.

کارگردان فیلم ایلیا، جنگجوی قهرمان در ارتباط با اقتباس این فیلم تاکید کرد: این فیلم با تعریفی که از اقتباس وجود دارد، اقتباس نیست اما سعی کردیم قصه خیبر را در آن بگنجانیم. نام ایلیا نیز نام عبری امیرالمومنین (ع) بوده و به همین علت انتخاب شده است.

وی با اشاره به حساسیت‌های ساخت فیلم در حوزه کودک افزود: در سینمای کودک حساسیت‌های زیادی وجود دارد و به همین علت بازی‌ها باید بیشتر اغراق‌آمیز باشد اما این اغراق در گریم رعایت نشد زیرا لازم نبود، تولید انیمیشن به شدت به بودجه وابسته است و این اثر با بضاعت و بودجه‌ای که موجود بود، ساخته شده است.

موسوی‌نژاد با اشاره به مضامین تربیتی برای خانواده‌ها در این فیلم، تصریح کرد: مخاطب این فیلم کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها هستند. کاراکترهای فیلم ایلیا، جنگجوی قهرمان الگو نیستند و ضعف‌هایی دارند اما سعی شد در بعضی قسمت‌ها به لزوم نظارت خانواده‌ها بر استفاده فرزندان از فضای مجازی اشاره شود.