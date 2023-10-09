صدور اخطار پلمب ۲۴ ساعته برای ۴ مشاور املاک متخلف در شمیرانات

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح ساماندهی مشاوران املاک شمیرانات با همراهی نماینده وزیر راه و شهرسازی و سلطانی رئیس این اداره در شهرستان، نمایندگان اماکن، صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه مشاورین املاک و اتاق اصناف خبر داد.

بابایی با اشاره به اینکه طی اجرای این طرح چهار واحد از صنف مذکور در سطح شمیران (منطقه یک تهران) به سبب تخلفات متعدد، اخطار پلمب ۲۴ ساعته دریافت کرده اند گفت: طی اجرای این طرح پنج واحد مورد بازدید قرار گرفت.

وی عنوان داشت: عدم نصب و عدم رعایت نرخ‌نامه، نداشتن پروانه کسب و یا استفاده از پروانه کسب واحد صنفی فعال دیگر، عدم داشتن رسید رسمی و مشکلات قراردادی، تخلفات واحدهای صنفی مذکور بوده است.