روسیه: ۱۱ ضدحمله اوکراین دفع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه در بیانیه‌ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور دونتسک، ۳ حمله نیروهای اوکراین دفع شد و بالغ بر ۱۴۰ نیروی نظامی کی یف کشته و زخمی شدند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌ افزاید: در محور کوپیانسک ۵ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و تلفات دشمن بالغ بر ۱۷۰ نیروی نظامی اوکراینی بود.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌کند: در محور کراسنولیمانسک، ۲ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد؛ دشمن بالغ بر ۴۵ نیروی نظامی خود را از دست داد.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: در محور دونتسک جنوبی حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد و دشمن مورد هدف قرار گرفت. کی یف ۲۰۰ نیروی نظامی خود را از دست داد.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ها پیش مقامات و رسانه های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نداده است.