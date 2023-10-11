۲ پهپاد ارتش اوکراین در آسمان «بریانسک» روسیه منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «الکساندر بوگوماز»، فرماندار منطقه بریانسک روسیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافندی ارتش این کشور ۲ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را در آسمان این منطقه رهگیری و منهدم کردند.

بوگوماز با انتشار پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت که «تروریست های اوکراینی با پهپادهای تهاجمی یک حمله انجام دادند، اما پهپادها با سامانه‌های پدافندی منهدم شدند و این حادثه هیچ خسارت و تلفات جانی نداشت»

وزارت دفاع روسیه چهارشنبه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش این کشور دیشب در مناطق «بلگورد، بریانسک، و کورسک» ۳۱ پهپاد مهاجم ارتش اوکراین را رهیگیری و منهدم کردند. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است که «در شب ۴ اکتبر، تلاش‌های رژیم کی‌یف برای انجام حملات تروریستی به اهدافی در قلمرو فدراسیون روسیه خنثی شد، زیرا سامانه‌های پدافند هوایی در حال انجام وظیفه ۳۱ پهپاد اوکراینی را بر فراز قلمروهای استان‌های بلگورد، بریانسک و کورسک منهدم کردند.»

در ادامه حملات مداوم پهپادی ارتش اوکراین در عمق خاک روسیه، صبح چهارشنبه گذشته نیز «الکساندر بوگوماز»، فرماندار منطقه «بریانسک» روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور یک پهپاد مهاجم اوکراینی را در این منطقه رهگیری و منهدم کرده است. به گفته این مقام روس، این حمله پهپادی هیچ تلفات و خسارتی در پی نداشته است.

پدافند هوایی روسیه سه‌شنبه گذشته نیز سه گلوله راکت و دو پهپاد اوکراینی را در منطقه «گراورونسک» در استان «بلگورود» در جنوب غربی روسیه رهگیری و منهدم کرد. «ویاچسلاو گلادکوف» فرماندار این استان اعلام کرد که پدافند هوایی روسیه چندین هدف را بر فراز روستای «ماسیشوو» در منطقه «گراورونسک» سرنگون کرد و بر اساس اطلاعات اولیه این حمله هیچ تلفات یا جراحتی در پی نداشت.

پیش از این فرماندار استان بریانسک اعلام کرده بود که روستای مرزی «کلیموو» در این استان در معرض بمباران اوکراینی با بمب‌های خوشه‌ای قرار گرفته که تلفات جانی و مجروحی در پی نداشته است.