بیست و دومین همایش بزرگ دوچرخه سواری در بناب برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا لعلی شامگاه سه شنبه در گفت‌وگویی با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: این همایش امسال در راستای برگزاری کنگره ۱۰ هزار شهید آذربایجان شرقی و ۳۸۰ شهید شهرستان بناب با حضور مسئولین کشوری، استانی و شهرستان و شرکت دوچرخه سواران برگزار خواهد شد.

به گفته وی، این همایش جمعه ۲۸ مهرماه جاری از مسیر مقابل اداره ورزش و جوانان شهرستان تا محل پارک فدک برگزار خواهد شد.

این گزارش حاکی است، در بیست و دومین همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی، صدا و سیمای مرکز استان، فرمانداری، شهرداری، شورای اسلامی شهر، واحدهای تولیدی، صنعتی، صنایع فولادی، آموزش و پرورش و سایر ادارات و نهادها مشارکت دارند و در پایان همایش صدها جایزه به قید قرعه و به رسم یادبود به شرکت کنندگان در همایش اهدا خواهد شد.

بلیط شرکت در همایش بزرگ دوچرخه سواری بناب طی روزهای اخیر به صورت رایگان در مدارس شهرستان بین دانش آموزان توزیع می‌شود.

با برگزاری این همایش اجتماعی، ورزشی مردم ورزش دوست شهرستان بناب با حضور پرشور خود به همراه دوچرخه‌هایشان یک بار دیگر در راستای ثبت قطعی «بناب شهر دوچرخه» به صحنه آمده و برگ زرین دیگری را در تاریخ افتخارآمیز این شهرستان ثبت خواهند کرد.

گفتنی است، شهرستان ۱۵۰ هزار نفری بناب در ۱۱۰ کیلومتری تبریز مرکز آذربایجان شرقی و در جنوب این استان واقع شده و با دارا بودن بیش از ۴۰ هزار دستگاه دوچرخه و برگزاری همه ساله همایش بزرگ دوچرخه سواری به عنوان «شهر دوچرخه ایران» لقب گرفته است.