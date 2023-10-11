به گزارش خبرنگار مهر، آثار اکران شده چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در سی‌وپنجمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سینماهای اصفهان به شرح زیر است و مخاطبان می‌توانند به تفکیک روزانه از آثار اکران شده مطلع شوند.

‌

پردیس سینمایی چهارباغ سالن چهلستون - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت سانس اول (ساعت ۱۵) سانس دوم (۱۷) آلفا و ربات نابودگر استعداد من سالن شیخ‌بهایی - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت سانس اول (ساعت ۱۶) سانس دوم (ساعت ۱۸) یک تکه ابر خیابان ملک سالن چهارسوق - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت سانس اول (ساعت ۱۵:۳۰) سانس دوم (ساعت ۱۷:۳۰) کاپیتان هوک سالن نقش‌جهان - ویژه داوران، دانش‌آموزان دختر و معلولان سانس اول (ساعت ۹:۳۰) سانس دوم (ساعت ۱۱:۳۰) سانس سوم (ساعت ۱۴) سانس چهارم (ساعت ۱۶:۳۰) سانس پنجم (ساعت ۱۹) سفر به تاریکی در آغوش درخت سینگو ایلیا، جست‌وجوی قهرمان ملکه آلیشون

سینما سوره سالن اصلی - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت سانس اول (ساعت ۱۴) سانس دوم (ساعت ۱۶) سانس سوم (ساعت ۱۸) سانس چهارم (ساعت ۲۰) ملکه آلیشون ایلیا، جست‌وجوی قهرمان استعداد من آلفا و ربات نابودگر

پردیس سینمایی ساحل سالن گیشه ۷ - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت سانس اول (۱۵:۳۰) سالن دوم (۱۷:۳۰) سیارک سینگو سالن نصف‌جهان - ویژه داوران و دانش‌آموزان پسر سانس اول (ساعت ۹:۳۰) سانس دوم (ساعت ۱۴) سانس سوم (ساعت ۱۶:۳۰) سانس چهارم (ساعت ۱۹) هوک مسافری از گانورا آلفا و ربات نابودگر استعداد من سالن سکانس - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت سانس اول (ساعت ۱۶) سانس دوم (ساعت ۱۸) قهرمان من مسافری از گانورا سالن زنده‌رود - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت سانس اول (ساعت ۱۵) سانس دوم (ساعت ۱۷) سفر به تاریکی در آغوش درخت

نشست‌های رسانه‌ای:

پردیس سینمایی چهارباغ سالن پاسارگاد - ویژه داوران و خبرنگاران دختر ساعت نام فیلم کارگردان تهیه‌کننده از ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۵ سینگو علیرضا محمدی ایرج محمدی از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵ ایلیا، جست‌وجوی قهرمان سیدعلی موسوی‌نژاد سیدعلی موسوی‌نژاد از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۱۵ ملکه آلیشون ابراهیم نورآورمحمد ابراهیم نورآورمحمد