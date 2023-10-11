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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۹:۵۵

جزئیات اکران آثارپنجمین روز سی‌ و پنجمین جشنواره فیلم‌های کودکان

جزئیات اکران آثارپنجمین روز سی‌ و پنجمین جشنواره فیلم‌های کودکان

اصفهان-جزئیات اکران آثار پنجمین روز سی‌ و پنجمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سینماهای اصفهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آثار اکران شده چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در سی‌وپنجمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در سینماهای اصفهان به شرح زیر است و مخاطبان می‌توانند به تفکیک روزانه از آثار اکران شده مطلع شوند.

پردیس سینمایی چهارباغ

سالن چهلستون - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت

سانس اول

(ساعت ۱۵)

سانس دوم

(۱۷)

آلفا و ربات نابودگر

استعداد من

سالن شیخ‌بهایی - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت

سانس اول

(ساعت ۱۶)

سانس دوم

(ساعت ۱۸)

یک تکه ابر

خیابان ملک

سالن چهارسوق - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت

سانس اول

(ساعت ۱۵:۳۰)

سانس دوم

(ساعت ۱۷:۳۰)

کاپیتان

هوک

سالن نقش‌جهان - ویژه داوران، دانش‌آموزان دختر و معلولان

سانس اول

(ساعت ۹:۳۰)

سانس دوم

(ساعت ۱۱:۳۰)

سانس سوم

(ساعت ۱۴)

سانس چهارم

(ساعت ۱۶:۳۰)

سانس پنجم

(ساعت ۱۹)

سفر به تاریکی

در آغوش درخت

سینگو

ایلیا، جست‌وجوی قهرمان

ملکه آلیشون

سینما سوره

سالن اصلی - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت

سانس اول

(ساعت ۱۴)

سانس دوم

(ساعت ۱۶)

سانس سوم

(ساعت ۱۸)

سانس چهارم

(ساعت ۲۰)

ملکه آلیشون

ایلیا، جست‌وجوی قهرمان

استعداد من

آلفا و ربات نابودگر

پردیس سینمایی ساحل

سالن گیشه ۷ - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت

سانس اول

(۱۵:۳۰)

سالن دوم

(۱۷:۳۰)

سیارک

سینگو

سالن نصف‌جهان - ویژه داوران و دانش‌آموزان پسر

سانس اول

(ساعت ۹:۳۰)

سانس دوم

(ساعت ۱۴)

سانس سوم

(ساعت ۱۶:۳۰)

سانس چهارم

(ساعت ۱۹)

هوک

مسافری از گانورا

آلفا و ربات نابودگر

استعداد من

سالن سکانس - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت

سانس اول

(ساعت ۱۶)

سانس دوم

(ساعت ۱۸)

قهرمان من

مسافری از گانورا

سالن زنده‌رود - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت

سانس اول

(ساعت ۱۵)

سانس دوم

(ساعت ۱۷)

سفر به تاریکی

در آغوش درخت

نشست‌های رسانه‌ای:

پردیس سینمایی چهارباغ

سالن پاسارگاد - ویژه داوران و خبرنگاران دختر

ساعت

نام فیلم

کارگردان

تهیه‌کننده

از ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۵

سینگو

علیرضا محمدی

ایرج محمدی

از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵

ایلیا، جست‌وجوی قهرمان

سیدعلی موسوی‌نژاد

سیدعلی موسوی‌نژاد

از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۱۵

ملکه آلیشون

ابراهیم نورآورمحمد

ابراهیم نورآورمحمد

پردیس سینمایی ساحل

سالن حافظ - ویژه داوران و خبرنگاران پسر

ساعت

نام فیلم

کارگردان

تهیه‌کننده

از ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۵

مسافری از گانورا

سیداحمد علمدار

سیدمحمدحسین علمدار

از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵

آلفا و ربات نابودگر

شهرام قدیری

بهروز نشان

از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۱۵

استعداد من

حمید عبداللهی‌نجف‌آبادی

حمید عبداللهی‌نجف‌آبادی
کد مطلب 5908332

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