به گزارش خبرنگار مهر، آثار اکران شده چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ در سیوپنجمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان در سینماهای اصفهان به شرح زیر است و مخاطبان میتوانند به تفکیک روزانه از آثار اکران شده مطلع شوند.
|
پردیس سینمایی چهارباغ
|
سالن چهلستون - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت
|
سانس اول
(ساعت ۱۵)
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سانس دوم
(۱۷)
|
آلفا و ربات نابودگر
|
استعداد من
|
سالن شیخبهایی - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت
|
سانس اول
(ساعت ۱۶)
|
سانس دوم
(ساعت ۱۸)
|
یک تکه ابر
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خیابان ملک
|
سالن چهارسوق - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت
|
سانس اول
(ساعت ۱۵:۳۰)
|
سانس دوم
(ساعت ۱۷:۳۰)
|
کاپیتان
|
هوک
|
سالن نقشجهان - ویژه داوران، دانشآموزان دختر و معلولان
|
سانس اول
(ساعت ۹:۳۰)
|
سانس دوم
(ساعت ۱۱:۳۰)
|
سانس سوم
(ساعت ۱۴)
|
سانس چهارم
(ساعت ۱۶:۳۰)
|
سانس پنجم
(ساعت ۱۹)
|
سفر به تاریکی
|
در آغوش درخت
|
سینگو
|
ایلیا، جستوجوی قهرمان
|
ملکه آلیشون
|
سینما سوره
|
سالن اصلی - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت
|
سانس اول
(ساعت ۱۴)
|
سانس دوم
(ساعت ۱۶)
|
سانس سوم
(ساعت ۱۸)
|
سانس چهارم
(ساعت ۲۰)
|
ملکه آلیشون
|
ایلیا، جستوجوی قهرمان
|
استعداد من
|
آلفا و ربات نابودگر
|
پردیس سینمایی ساحل
|
سالن گیشه ۷ - ویژه هنرمندان، اهالی رسانه و میهمانان؛ حضور با کارت
|
سانس اول
(۱۵:۳۰)
|
سالن دوم
(۱۷:۳۰)
|
سیارک
|
سینگو
|
سالن نصفجهان - ویژه داوران و دانشآموزان پسر
|
سانس اول
(ساعت ۹:۳۰)
|
سانس دوم
(ساعت ۱۴)
|
سانس سوم
(ساعت ۱۶:۳۰)
|
سانس چهارم
(ساعت ۱۹)
|
هوک
|
مسافری از گانورا
|
آلفا و ربات نابودگر
|
استعداد من
|
سالن سکانس - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت
|
سانس اول
(ساعت ۱۶)
|
سانس دوم
(ساعت ۱۸)
|
قهرمان من
|
مسافری از گانورا
|
سالن زندهرود - ویژه عموم مردم؛ حضور با تهیه بلیت
|
سانس اول
(ساعت ۱۵)
|
سانس دوم
(ساعت ۱۷)
|
سفر به تاریکی
|
در آغوش درخت
نشستهای رسانهای:
|
پردیس سینمایی چهارباغ
|
سالن پاسارگاد - ویژه داوران و خبرنگاران دختر
|
ساعت
|
نام فیلم
|
کارگردان
|
تهیهکننده
|
از ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۵
|
سینگو
|
علیرضا محمدی
|
ایرج محمدی
|
از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵
|
ایلیا، جستوجوی قهرمان
|
سیدعلی موسوینژاد
|
سیدعلی موسوینژاد
|
از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۱۵
|
ملکه آلیشون
|
ابراهیم نورآورمحمد
|
ابراهیم نورآورمحمد
|
پردیس سینمایی ساحل
|
سالن حافظ - ویژه داوران و خبرنگاران پسر
|
ساعت
|
نام فیلم
|
کارگردان
|
تهیهکننده
|
از ساعت ۱۵:۴۵ تا ۱۶:۱۵
|
مسافری از گانورا
|
سیداحمد علمدار
|
سیدمحمدحسین علمدار
|
از ساعت ۱۸:۱۵ تا ۱۸:۴۵
|
آلفا و ربات نابودگر
|
شهرام قدیری
|
بهروز نشان
|
از ساعت ۲۰:۴۵ تا ۲۱:۱۵
|
استعداد من
|
حمید عبداللهینجفآبادی
|
حمید عبداللهینجفآبادی
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