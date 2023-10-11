اعلام اسامی نامزدهای ۲ بخش جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع رسانی و ارتباطات رسانهای جشنواره، نامزدهای ۲ بخش پویانمایی کوتاه و داستانی کوتاه سینمای ایران سی و پنجمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان به شرح زیر اعلام شدند:
الف- نامزدهای بخش پویانمایی کوتاه
۱- «بالاتر از نور» به تهیه کنندگی و کارگردانی سمیه نیلی
۲- «جایگزین» به کارگردانی عبدالله علیمراد، محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۳- «ده سالگی» به کارگردانی فاطمه جعفری، محصول کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
ب- نامزدهای بخش داستانی کوتاه
۱- «ایار» به کارگردانی مهدی امینی و تهیه کنندگی سعید نجاتی و سید حمیدرضا منتظری
۲- «پارادوپینگ» به کارگردانی محمدرضا حسنی رنجبر، محصول انجمن سینمای جوانان ایران
۳- «نجان» به کارگردانی محمدمهدی باقری، محصول انجمن سینمای جوانان ایران
۴- «لئو» به کارگردانی و تهیه کنندگی محمد معین روح الامینی
آیین پایانی سی و پنجمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، عصر روز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه سال جاری در سالن کوثر اصفهان برگزار میشود.
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