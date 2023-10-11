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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۱۵

رهبر شیعیان نیجریه:

امیدواریم انقلاب اسلامی تحول را در همه دنیا ایجاد کند

امیدواریم انقلاب اسلامی تحول را در همه دنیا ایجاد کند

ری- رهبر شیعیان نیجریه با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد تحول اسلامی در آمریکا و اروپا گفت: امیدوار هستیم که با ایجاد تحول در دنیا توسط انقلاب اسلامی ایران زمینه ظهور حضرت مهدی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ «ابراهیم زکزاکی» صبح چهارشنبه پس از ورود به تهران و با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هشت سال اخیر من خانواده ام مورد امتحان الهی قرار گرفته بودیم و ما همیشه در حال آزمایش هستیم و طبق آیات قرآن که می‌فرمایند فکر نکنید که ما شما را رها کرده ایم بلکه شما همیشه در حال آزمایش هستید، ما در این سال‌ها آزمایش‌های سختی پس دادیم و بحمدالله پیروز شده ایم.

رهبر شیعیان نیجریه با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد تحول اسلامی در آمریکا و اروپا گفت: امیدوار هستیم که انقلاب اسلامی ایران بتواند با مشی خود در همه دنیا تغییراتی ایجاد کند که زمینه برای ظهور هر چه زودتر حضرت مهدی فراهم شود.

کد مطلب 5908344

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