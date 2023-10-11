امیدواریم انقلاب اسلامی تحول را در همه دنیا ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ «ابراهیم زکزاکی» صبح چهارشنبه پس از ورود به تهران و با حضور در فرودگاه امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هشت سال اخیر من خانواده ام مورد امتحان الهی قرار گرفته بودیم و ما همیشه در حال آزمایش هستیم و طبق آیات قرآن که می‌فرمایند فکر نکنید که ما شما را رها کرده ایم بلکه شما همیشه در حال آزمایش هستید، ما در این سال‌ها آزمایش‌های سختی پس دادیم و بحمدالله پیروز شده ایم.

رهبر شیعیان نیجریه با ابراز امیدواری نسبت به ایجاد تحول اسلامی در آمریکا و اروپا گفت: امیدوار هستیم که انقلاب اسلامی ایران بتواند با مشی خود در همه دنیا تغییراتی ایجاد کند که زمینه برای ظهور هر چه زودتر حضرت مهدی فراهم شود.