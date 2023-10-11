هنرمندان آستارا و تالش به مصاف هم رفتند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه دیدار خیریه تیم فوتسال هنرمندان آستارا و هنرمندان تالش به منظور حمایت از سیل زدگان آستارا با حضور علاقه مندان به هنر و ورزش در سالن انقلاب آستارا برگزار شد.

این دیدار که از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه آغاز شد با نتیجه ۸ بر ۴ به نفع تیم هنرمندان تالش به پایان رسید.

دیدار دو تیم در حضور تماشاگران مشتاق آستارایی برگزار و هنرمندان با تشویق مستمر هواداران مواجه شدند.

عوائد حاصل از بلیط فروشی این مسابقه فوتسال دوستانه به سیل زدگان سیل اخیر آستارا اختصاص داده شد.

گفتنی است، در پایان این دیدار که با همکاری اداره ورزش و جوانان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری، هلال احمر، نیروی انتظامی و هیئت فوتبال شهرستان آستارا برگزار شد از امدادگران هلال احمر آستارا که در حادثه سیل اخیر به یاری سیل زدگان شتافتند و همچنین هنرمندان و ورزشکاران پیشکسوت نیز تجلیل به عمل آمد.