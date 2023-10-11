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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۲۹

در حمایت ار سیل زدگان آستارایی؛

هنرمندان آستارا و تالش به مصاف هم رفتند

هنرمندان آستارا و تالش به مصاف هم رفتند

آستارا- دیدار خیریه فوتسال بین تیم‌های هنرمندان شهرستان‌های تالش و آستارا در سالن انقلاب آستارا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه دیدار خیریه تیم فوتسال هنرمندان آستارا و هنرمندان تالش به منظور حمایت از سیل زدگان آستارا با حضور علاقه مندان به هنر و ورزش در سالن انقلاب آستارا برگزار شد.

این دیدار که از ساعت ۲۰:۳۰ سه شنبه آغاز شد با نتیجه ۸ بر ۴ به نفع تیم هنرمندان تالش به پایان رسید.

دیدار دو تیم در حضور تماشاگران مشتاق آستارایی برگزار و هنرمندان با تشویق مستمر هواداران مواجه شدند.

عوائد حاصل از بلیط فروشی این مسابقه فوتسال دوستانه به سیل زدگان سیل اخیر آستارا اختصاص داده شد.

هنرمندان آستارا و تالش به مصاف هم رفتند

گفتنی است، در پایان این دیدار که با همکاری اداره ورزش و جوانان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمانداری، هلال احمر، نیروی انتظامی و هیئت فوتبال شهرستان آستارا برگزار شد از امدادگران هلال احمر آستارا که در حادثه سیل اخیر به یاری سیل زدگان شتافتند و همچنین هنرمندان و ورزشکاران پیشکسوت نیز تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 5908394

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