کبری توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها یک اقدام اثرگذار برای استفاده از زمین‌های کم بازده و توسعه کشت دیم است که با همکاری ستاد اجرای فرمان امام خمینی (ره) و سازمان جهاد کشاورزی، برای اولین سال در استان بوشهر در سطح ۲۰ هزار هکتار در ۶ شهرستان بوشهر، دشتستان، دشتی، گناوه، دیلم و تنگستان آغاز شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: طرح جهش تولید در دیم زارهای استان با هدف افزایش ۲۵ درصدی تولیدات دیم اجرا خواهد شد.

توکلی تأمین امنیت غذایی، ایجاد اشتغال پایدار کشاورزان، افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش بهره‌وری تولید، توجه به مدیریت آب سبز، استفاده بهینه از منابع آب را از اهداف این طرح برشمرد.

آموزش رایگان به کشاورزان

وی اضافه کرد: این طرح برای کشت محصولات مهم و راهبردی از جمله گندم، جو، نخود، عدس و علوفه‌ها شامل نخود علوفه‌ای، ماش علوفه‌ای، قصیل، دانه‌های روغنی شامل کاملینا، کلزا و گلرنگ، آفتابگردان و سویا و گیاه دارویی زیره سبز است.

توکلی بیان کرد: آموزش رایگان به کشاورزان، تخفیف بیمه محصولات کشاورزی، پرداخت یارانه کود، تأمین تجهیزات و ادوات کشاورزی از محل اعتبارات تشویقی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به کشاورزان اعطا می‌شود. همچنین خرید تضمینی محصولات نیز از برنامه‌های حمایتی و تشویقی این طرح است.

وی افزود: در راستای افزایش عملکرد و افزایش ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در دیمزارها برای تأمین تجهیزات و ادوات کشاورزی از محل اعتبارات تشویقی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال به کشاورزان استان اعطا می‌شود.

تأمین تجهیزات و ادوات کشاورزی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: این ادوات شامل انواع کارنده ها، سمپاش، پهباد، هد برداشت محصولات، چیزل، کولتیواتور و … می‌باشد که از طریق تسهیلات با بهره پایین در اختیار کشاورزان دیم کار قرار داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: سقف این تسهیلات حداکثر هزار و ۵۰۰ میلیون ریال و بهره تسهیلات قرض الحسنه چهار درصد است ولی به دلیل قیمت بالاتر سه نوع ادوات (پهباد، سنگ جمع کن و ردیف کار حبوبات) از محل ۲۰ درصد کل منابع تخصیص یافته سقف تسهیلات متقاضی تا ۲ هزار میلیون ریال منظور می‌شود.

توکلی گفت: در این طرح علاوه بر همکاران سازمان جهاد کشاورزی، جمعاً ۱۹ کارشناس کشاورزی و ۱۰ نفر به عنوان راننده جدید از محل اعتبارات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سطح استان مشغول به کار می‌شوند.