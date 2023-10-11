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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۱۸

شهردار شهرکرد:

۴۲ میلیارد تومان اراضی برای احداث پارکینگ تملک شد

۴۲ میلیارد تومان اراضی برای احداث پارکینگ تملک شد

شهرکرد_شهردار شهرکرد با اشاره به تملک اراضی برای احداث ۴ پارکینگ عمومی گفت: ۶۰ درصد اراضی تملک شده و ۴۲ میلیارد تومان برای تملک آن هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان شامگاه سه شنبه در جلسه با فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مدیریت شهری در جبهه ارائه خدمات به مردم است، اظهار داشت: اقدامات در شهر اگر مطلوب باشد می‌تواند اثرات مؤثری برای مردم داشته باشد و دیدگاه مدیریت شهری بر آن بوده تا در راستای پویایی و سرزندگی شهر، ایجاد امیدآفرینی و ایجاد انگیزه برای مردم، اقداماتی را انجام دهد.

شهردار شهرکرد بیان کرد: اقدامات عمرانی از ورودی شهر، بوستان حاج قاسم سلیمانی، بلوار امام رضا (ع)، بلوار فارابی، طالقانی، جاده نمایشگاه و … فعال هستند و در راستای اجرای پروژه‌ها تعامل با دستگاه‌ها دو سویه است.

واحدیان ادامه داد: هدف مدیریت شهری این است که در کنار مردم قرار گیرد در تمامی حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و خدماتی فعال هستند.

وی با اشاره به خریداری ۳۹ دستگاه ناوگان گفت: تاکنون ۶۰ درصد دستگاه‌ها تحویل شده و مابقی آن پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تحویل شود.

شهردار شهرکرد تصریح کرد: از سویی دیگر در بحث تجهیزات و ادوات در شرایط بحرانی دغدغه‌های داشته‌ایم که امسال ۹ ناوگان به حوزه عمرانی و خدماتی شهری افزوده شد.

واحدیان یکی دیگر از دغدغه‌های مدیریت شهری را در حوزه ترافیکی عنوان کرد و افزود: اصلاح هندسی ۳۱ نقطه حادثه خیر درون شهری با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در دستور کار قرار دارد که حدود ۶۵ درصد این اعتبار هزینه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای کاهش گره‌های ترافیکی تعریض معابر ازجمله بلوار انقلاب، بلوار رهبر، خیابان بزرگمهر در حال انجام انتهای بلوار فارابی یک لاین اضافه و حدود ۲ معبر جدید احداث و جاده نمایشگاه در حال اجرا است.

واحدیان با اشاره به اهمیت پایش تصویری و ثبت تخلفات گفت: پایان سال گذشته نصب دوربین‌های ثبت تخلفات و هوشمندسازی معابر انجام و پیش‌بینی می‌شود حدود ۸ ایستگاه پایش و ثبت تخلف تا پایان سال جاری اضافه شود.

وی با اشاره به تملک اراضی برای احداث ۴ پارکینگ عمومی گفت: ۶۰ درصد اراضی تملک شده و ۴۲ میلیارد تومان برای تملک آن هزینه شده است.

شهردار شهرکرد با بیان اینکه در سال جاری ۴ میلیارد تومان سر چراغ در راستای اصلاح روشنایی پارک‌ها خریداری شد، خاطرنشان کرد: در راستای ارتقا نشاط اجتماعی ۹ مجموعه بازی پلی اتیلن با ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خریداری شده و جشن‌های متعددی در پارک‌ها برگزار شد.

کد مطلب 5908459

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