انتقاد از کم کاری جهان اسلام برای ساخت آثار سینمایی درباره پیامبر

به گزارش خبرنگار مهر، مجید مجیدی در مراسم رونمایی از فیلم سینمایی «اخت الرضا» که شامگاه سه شنبه در تالار فرهنگ و هنر قم برگزار شد اظهار داشت: از همه کسانی که در ساخت فیلم سینمایی «اخت الرضا» تلاش کردند تا بتوانند گوشه‌ای از زندگی شخصیت این بانوی اسلام را به نمایش بگذارند، تشکر می‌کنیم و ما هم سهم کوچکی در این کار به واسطه شهرک سینمایی نور داشتیم.

مجیدی با بیان اینکه هدف ما از ایجاد شهرک سینمایی نور، فراهم آوردن زیرساخت برای تولید فیلم‌هایی در خصوص زندگی اهل بیت علیهم السلام و تاریخ اسلام بوده افزود: متأسفانه آنگونه که باید از ظرفیت‌های این شهرک سینمایی به شایستگی استفاده نشده است که متأسفانه ضعف مدیریت فرهنگی در این زمینه وجود داشته است.

وی بیان داشت: شهرک سینمایی نور از منحصر به فردترین شهرک‌های سینمایی جهان اسلام است و ساخت آن به گونه‌ای بوده که تا سالیان سال مورد استفاده قرار گیرد.

کارگردان سینمای ایران ابراز داشت: ساخت فیلم‌های تاریخی در خصوص زندگی اهل بیت علیهم السلام بسیار سخت و دشوار است و این امر در عین طاقت فرسا بودن شیرین و لذت بخش است.

وی گفت: ۵ سال از عمرم را برای ساخت فیلم محمد (ص) صرف کردم که این توفیق از دعای خیر مادر بوده که امیدوارم عاقبت بخیر شویم.

مجیدی در ادامه با ابراز تأسف از کم کاری‌های صورت گرفته در زمینه ساخت فیلم در خصوص شخصیت پیامبر اسلام بیان داشت: جفای بزرگی در حق پیامبر اسلام و اهل بیت علیهم السلام در این زمینه شده است.

وی اضافه کرد: برای حضرت مسیح ۱۲۰ فیلم، برای حضرت موسی ۷۴ فیلم و حتی برای بودا ۴۰ در دنیا تولید شده است اما در خصوص زندگی پیامبر اسلام تنها دو فیلم ساخته شده است که یکی از آن ساخته مصطفی عقاد بود که فیلم شایسته ای است و دیگری نیز فیلمی بود که ما ساختیم که جهان اسلام در این زمینه کم کاری کرده و در حق آن شخصیت جفا شده است.

کارگردان سینمای ایران بیان داشت: البته در نظر داشتیم که فصل‌های دیگری از زندگی پیامبر اسلام را هم به نمایش درآوردیم که متأسفانه امکان پذیر نشد.